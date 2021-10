COVID-19: Ottawa achète 10 000 doses d’un traitement par anticorps

Le groupe pharmaceutique GSK a annoncé lundi avoir conclu avec Ottawa une convention d’achat d’un traitement par anticorps monoclonal contre la COVID-19.

L’entente prévoit la fourniture de 10 000 doses de sotrovimab, un anticorps, mis au point par GSK et Vir Biotechnology, et approuvé par Santé Canada depuis juillet dernier.

Les doses seront fournies durant le mois d’octobre pour le traitement des patients atteints de la COVID-19 légère ou modérée avec risque de progression de la maladie, alors que le gouvernement fédéral pourrait faire l’acquisition de doses supplémentaires en 2022, si le besoin se fait ressentir.

«Avec l'émergence de variants préoccupants partout au pays, en particulier le variant Delta, de nouveaux traitements comme le sotrovimab sont importants pour traiter la maladie dans ses premiers stades», a indiqué Ranya El Masri, chef, Affaires gouvernementales et Accès au marché, chez GSK Canada.

«GSK est fière de s'associer au gouvernement du Canada pour contribuer à donner l'accès au sotrovimab aux Canadiens, en particulier ceux chez qui ce traitement sera le plus bénéfique, tels les adultes plus âgés et les personnes qui, parce qu'elles sont atteintes de certaines maladies chroniques, présentent un risque plus élevé de devoir être hospitalisées ou de décéder à cause de la COVID-19», a ajouté Ranya El Masri.