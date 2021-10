Des attentes élevées

Marion Thénault et Audrey MacManiman amorcent la dernière étape de leur qualification olympique remplies de confiance.

Avec deux podiums à son actif l’an dernier en Coupe du monde, Thénault est pratiquement assurée de participer aux Jeux olympiques de Pékin.

« Ce n’est qu’une formalité, a mentionné la sauteuse acrobatique. Je n’ai besoin que d’un top 16 cette année pour confirmer ma place. Ça m’enlève énormément de stress. Les attentes seront différentes sur le circuit de la Coupe du monde. De recrue l’an dernier, je vais porter le dossard numéro trois cette année. »

Thénault a bon espoir qu’elle poursuivra sur sa lancée.

« J’ai toujours eu de grandes attentes et je suis confiante en mes moyens, a-t-elle indiqué. J’ai hâte de montrer où je suis rendue dans ma progression. C’est plus de l’excitation que du stress. Ça va être vraiment le fun de se produire à la maison à la Coupe du monde disputée au Relais, début janvier. Avec nos succès, on a ravivé la flamme en saut. »

De retour depuis peu d’un camp de deux mois et demi à Park City, au Utah, où les membres de l’équipe nationale perfectionnaient leur art sur les rampes d’eau, Thénault quitte mercredi pour la Suisse.

« C’est le premier site de saut qui est prêt dans le monde et on y tiendra un camp de dix jours. On passera ensuite cinq semaines à Rukka, en Finlande, pour un autre camp et le début de la Coupe du monde à la fin novembre. »

Opération réussie

Même si elle a dû faire l’impasse sur le premier camp de la saison en Suisse, Audrey MacManiman estime qu’elle est fin prête à batailler pour un billet pour la Chine.

« J’ai besoin d’une période de réhabilitation de six semaines après avoir été opérée à un genou le 3 septembre, mais je me sens déjà mieux qu’avant, a raconté celle qui a adopté le snowboard cross en 2016 après avoir percé l’équipe du Québec de slopestyle et de big air. Je pars le 25 octobre pour l’Autriche au deuxième camp de l’équipe nationale. La première Coupe du monde aura lieu en Chine à la fin novembre. Cinq courses compteront pour la sélection olympique. Le Canada peut amener un maximum de quatre femmes aux Jeux, mais on doit ouvrir les places en Coupe du monde. »

« Je vise des top 16 et même des top 10, ajoute MacManiman, et je veux être la meilleure Canadienne en Coupe du monde. Mon objectif ultime est de faire une grande finale (top 4). Ma 7e place l’an dernier m’encourage. Même si ça ne compte pas pour notre sélection, nous aurons la chance de nous produire en Coupe du monde au Massif de Petite-Rivière-Saint-François, du 29 au 31 janvier. Sauf sur internet et à 3 h du matin, c’est vraiment rare que mes proches peuvent me voir en action. Ma famille a déjà loué un chalet au Massif. Ma dernière présence en Coupe du monde au Québec remonte à 2015, lors du Big Air, à Québec. »

Appel de l’ESQL aux donateurs privés

Dans l’optique d’offrir le meilleur service possible aux athlètes à moins de quatre mois des Jeux de Pékin, Excellence Sportive Québec-Lévis (ESQL) lance une campagne de financement dont l’objectif est d’amasser une somme de 25 000 $.

Par l’entremise de son entreprise Works at EgR, le président du comité de financement Simon Marchand-Fortier s’est engagé à verser 20 % de l’objectif de la campagne dont le slogan est « En route pour Beijing, les meilleurs Jeux olympiques et paralympiques de l’histoire de la région ».

« Le défi du financement est l’un des principaux enjeux pour nous permettre de poursuivre notre progression, affirme l’ancien skieur. On a besoin de l’appui du secteur privé et de la population. L’objectif minimum de 25 000 $ peut sembler minime, mais cette somme permettra de bonifier l’offre de service et fera toute la différence d’ici les quatre prochains mois. »

L’importance du financement

Président et fondateur de B2dix, qui offre un service similaire à ESQL, mais à l’échelle nationale, et natif de Lévis, Dominick Gauthier a accepté la présidence d’honneur de la campagne.

« J’aurais aimé profiter de ce genre de service pendant ma carrière, a souligné l’ancien bosseur par voie de visioconférence. On avait un appui, mais ce n’était pas bien organisé comme maintenant. On devait aller à Montréal ou suivre l’équipe nationale. »

« Sans l’implication des gens d’affaires, ce n’est pas possible, poursuit Gauthier. J’ai compris depuis longtemps que le financement du secteur public irait en diminuant. Il y a de plus en plus de disciplines olympiques et le financement demeure le même. Les spécialistes sont une partie prenante dans le succès des athlètes et leur présence donne des résultats, mais ça coûte cher de travailler avec les meilleurs. »

Avoir l’esprit libre

Directeur général de l’ESQL, Côme Desrochers ne veut pas d’un bris de service avant les Jeux.

« Si un athlète a besoin d’un psychologue, on ne veut pas lésiner sur les moyens et arrêter le service après quelques rencontres faute d’un budget suffisant, explique-t-il. On ne veut pas se poser de questions et on ne veut pas que les athlètes s’en posent. En lançant cette campagne au lieu de tenir une soirée de financement avec des billets à 200 $ l’unité, on touche un plus grand éventail de donateurs. »

Desrochers estime que le slogan représente bien la réalité régionale.

« Ce n’est pas un slogan lancé en l’air et ce n’est pas utopique de croire que nous allons connaître nos meilleurs Jeux. Nous avons un potentiel de médailles avec entre autres Laurent Dubreuil et Laurie Blouin. »