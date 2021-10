Éteignez vos lumières pour sauver des oiseaux

Avec la migration qui bat son plein, des ornithologues proposent de créer des corridors de noirceur afin d’éviter que de nombreux oiseaux meurent en se cognant sur les fenêtres des bâtiments trop éclairés la nuit.

« Les lumières artificielles désorientent les oiseaux en vol de nuit et un grand nombre ne survivent pas aux collisions », explique Pierre Alexandre Dumas, directeur de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac qui poursuit des études doctorales sur la détection des mouvements migratoires par radar.

Dans la nuit du 18 au 19 septembre, des centaines de milliers d’oiseaux ont pris leur envol dans la région de Trois-Rivières; la migration massive a été captée par les radars du site Meteocentre. « C’était le mouvement le plus intense de la saison », note l’ornithologiste.

Avec la migration annuelle des passereaux surviennent des dangers causés par la lumière des villes. Selon l’organisme Fatal lights Awareness Program (FLAP) Canada, 25 millions d’oiseaux meurent chaque année à la suite d’une collision avec un édifice ou un pont trop éclairé. Aux États-Unis, ce chiffre dépasserait le milliard, selon une étude publiée en 2019.

Éteindre!

« On peut diminuer l’hécatombe en éteignant les lumières », lance Cynthia Paquin, porte-parole de Safe Wings Ottawa, qui se bat depuis 11 ans pour amener les autorités à agir.

L’idée n’est pas si folle. Des villes comme New York et Chicago ont initié des périodes sans éclairages nocturnes durant les migrations afin de diminuer les mortalités. Toronto a lancé sa campagne « Lights out » afin de diminuer les mortalités.

« On ne trouve pas de mouvement semblable à Montréal », déplore Jean-Sébastien Guénette, directeur général du regroupement Québec oiseaux.

Il mentionne que le problème est moins documenté qu’à Ottawa ou Toronto où les oiseaux migrateurs traversent les centres-villes à basse altitude. À Montréal, le mont Royal force les volières à prendre plus d’altitude, ce qui leur permet d’éviter les désorientations visuelles.

Cela dit, de nombreuses collisions sont rapportées autour du stade olympique en période migratoires (qui s’étend de septembre à octobre et au mois de mai). Pour le pont Jacques-Cartier, qui a fait l’objet d’une mise en lumière en 2017 dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, aucune donnée n’a été rapportée à l’organisme.

Les nuits de Mégantic

La pollution lumineuse affecte le sens d’orientation des oiseaux qui suivent la côte du Saint-Laurent, souligne la biologiste Joannie Gagnon, coordonnatrice du Nichoir, de Hudson, un organisme qui soigne annuellement près de 3000 oiseaux blessés. Elle croit qu’en plus de diminuer l’éclairage en période migratoire, les urbanistes devraient concevoir des dispositifs d’éclairage plus écologiste, consistant par exemple à tourner les réflecteurs vers le sol.

« Le ciel de nuit noir, c’est bon pour la nature autant que pour l’économie », commente Rémi Boucher, porte-parole de la Réserve de ciel étoilé de Mégantic.

Créée en 2010 pour permettre aux astronomes d’avoir accès à des nuits parfaitement noires, cette première réserve mondiale a permis aux animaux nocturnes de reprendre leurs droits. Non seulement les oiseaux mais également de nombreux animaux sauvages comme les chauves-souris.

