VÉZINA, André



Aux Jardins du Haut St-Laurent, le 30 septembre 2021, est décédé à l'aube de ses 89 ans, monsieur André Vézina, époux de madame Georgette Drolet. Il était le fils de feu monsieur Uldéric Vézina et de feu dame Bernadette Paquet. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances au:de 9h à 10h45.Suivra par la suite l'inhumation au cimetière paroissial. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Nathalie Tanguay), Louise (Jacques Vézina), Hélène (Rock Guérette) et Ginette (Paul Bisram); ses petits-enfants : Vincent (Valérie), Marie-Pierre, Catherine (Thomas), Anthony (Mireille) et Jean-Thomas (Laurence); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Drolet : Gilbert (feu Raymonde Dussault), Raymond (feu Thérèse Côté), Jean-Guy (Liliane Bourque), Sœur Claire Drolet s.f.a., Claudette (Jean-Marc Boulianne), Pauline, Pierre (Jacynthe Trépanier), Huguette (André Lauzon), Thérèse (Cécile Fortin); sa filleule : Lucie Vézina; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs qui l'ont précédé. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Les Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital-Laval (IUCPQ) via leur site internet https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/ . Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.