François Legault a su trouver le ton juste

À l’Assemblée nationale, la semaine dernière s’est avérée pitoyable. Au lieu de commémorer dignement la mort de Joyce Echaquan dans un hôpital de Joliette sous un torrent d’insultes racistes, les attaques partisanes ont fusé de toutes parts.

Hier matin, François Legault en a néanmoins surpris plusieurs. Sur sa page Facebook, pour ce très mauvais vaudeville, il a finalement reconnu sa propre part de responsabilité. C’est en tant que premier ministre, a-t-il même insisté, qu’il y admet avoir failli à son devoir d’exemplarité.

Son manque apparent d’empathie pour les Premières Nations lui avait d’ailleurs valu une volée de critiques. Puis vint le rapport de la coroner, Me Géhane Kamel, sur la mort de Joyce Echaquan, dont une recommandation phare enjoint au gouvernement de reconnaître le racisme systémique anti-autochtone.

C’est donc sous haute pression que M. Legault devait rectifier le tir. Il ne reconnaît toujours pas le racisme systémique, mais il a tout au moins délaissé son ton beaucoup trop polarisant. Il a aussi repris son plaidoyer pour des actions concrètes. N’est-ce pas sur les gestes qu’il posera ou non qu’il sera bel et bien jugé en bout de piste ?

Dans son message, il s’engage également à « en faire plus pour s’attaquer au racisme que continuent de subir les membres des Premières Nations et les Inuits ». Ce passage n’est pas sans intérêt.

Plus préoccupés

En notant que tous les membres des Premières Nations subissent du racisme, M. Legault, qu’il le veuille ou non, s’approche en effet de la définition même du racisme systémique.

De fait, sur le fond de la question, les Québécois, comme les Canadiens, sont de plus en plus nombreux à se dire préoccupés du sort des Premières Nations. Plusieurs sont prêts à reconnaître l’existence du racisme systémique anti-autochtone au pays, dont le Québec, après tout, fait partie.

Car s’il est vrai que le Québec n’est pas à l’origine de la très raciste Loi fédérale sur les Indiens, au fil du temps, ses effets toxiques ont néanmoins percolé d’une mer à l’autre à travers les institutions, y compris au Québec.

Sur le plan strictement politique, d’ici l’élection de 2022, François Legault, populaire comme jamais, n’a pas besoin non plus de recourir à des tactiques ultra-polarisantes pour se démarquer de ses adversaires. Là-dessus, je persiste et signe.

Loin devant

En ne leur laissant que des grenailles dans les intentions de vote, il s’en démarque déjà. Et de très loin. Samedi, un sondage Léger/TVA-Le Journal le confirmait à nouveau.

À 47 % d’appuis, dont 54 % des francophones, à moins d’une résurrection miraculeuse des libéraux, la réélection de la CAQ est pour ainsi dire coulée dans le béton.

Le premier ministre jouit d’un immense capital politique, voire d’affection. Raison de plus, dans le dossier hautement sensible des Premières Nations, pour s’élever au-dessus de la mêlée partisane.

D’où l’importance, sur la forme et sur le fond, de voir comment M. Legault choisira aujourd’hui de réagir à la conférence de presse très attendue de la coroner Kamel sur son rapport.

Conservera-t-il ou non son ton rassembleur comme il l’a fait dans son message Facebook ? Le premier ministre a su y trouver le ton juste. L’important est qu’il perdure aussi dans le temps.