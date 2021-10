La fin de Labeaumeville

Au lendemain de l’élection de Régis Labeaume en 2009, mon défunt collègue J.-Jacques Samson écrivait que Québec était devenue Labeaumeville, une époque maintenant révolue avec son départ.

J.-Jacques Samson comparait le règne Labeaume à l’époque où le maire Jean Drapeau était au faîte de sa gloire et où un chroniqueur avait rebaptisé Montréal « Drapeauville ».

En parlant du populaire maire de Québec, qui venait d’obtenir une large majorité au conseil comme il l’avait réclamée, mon collègue écrivait que Régis Labeaume « régnera sur Québec en véritable monarque pour son premier mandat complet à la mairie. Il n’aura aucune excuse s’il ne répond pas aux attentes. »

Après quatre mandats où il a été réélu avec force et une large majorité à tout coup, ce qui ferait l’envie de bien des politiciens au Québec, force est de constater que Régis Labeaume a plus que gagné son pari.

Pendant plusieurs années, M. Labeaume a bénéficié d’un poids politique si grand qu’on pourrait le qualifier de démesuré. Il pouvait négocier directement avec le premier ministre, comme il l’a fait avec Jean Charest pour régler le dossier de l’amphithéâtre, et avec Philippe Couillard pour mettre le tramway sur les rails.

Depuis l’élection de François Legault, avec qui il n’a jamais eu d’atomes crochus, Régis Labeaume l’a eu beaucoup plus difficile. Il a dû faire de nombreuses concessions et piler sur son orgueil à maintes reprises pour parvenir à boucler le financement du plus grand projet de l’histoire de Québec, le tramway.

Pas de tout repos

Le bouillant maire n’a pas été de tout repos, notamment pour ses opposants, qu’il n’a jamais tolérés. « En fouillant l’histoire, on découvre que les débats houleux ont été très souvent à l’honneur », a-t-il affirmé hier.

M. Labeaume était capable d’insulter pour écraser ses adversaires ou ceux qui ne pensaient pas comme lui, ce qui s’est avéré son plus grand défaut.

Il n’a pas toujours compris le rôle des médias crédibles, dont il acceptait difficilement les critiques. Il faut dire que ses moindres faits et gestes et déclarations ont été littéralement scrutés et soupesés par de nombreux intervenants depuis 14 ans.

Régis Labeaume dirigeait hier son dernier conseil municipal, le dernier de près de 400, a-t-il dit en début de séance hier. Ému, mais serein, il a souhaité bonne chance à celui ou celle qui lui succédera.

Le 37e maire de Québec a avisé que s’il entendait demeurer un ex très longtemps, lui qui a vu ses trois prédécesseurs disparaître, il n’avait pas l’intention de jouer à la belle-mère.

Changement de ton

Les prochaines années seront marquées par un changement de ton à l’hôtel de ville de Québec. Aucun(e) des aspirant(e)s à la mairie ne possède une personnalité aussi flamboyante.

Labeaumeville fera place à des années de transition qui seront marquées par d’importants travaux pour l’implantation du tramway. La communication devra être soutenue avec la population et les commerçants, et aucun effort ne devra être ménagé en ce sens. C’est le principal défi qui attend le ou la successeure de Régis Labeaume.