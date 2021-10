La Véloroute des Bleuets interpelle le CN

Les relations entre les partenaires de la Véloroute des Bleuets et le Canadien National (CN) semblent engagées sur une bien mauvaise voie, alors que les trois projets de traverses seraient bloqués actuellement, faute de réponse du transporteur ferroviaire.

La Véloroute et les 3 MRC du Lac St-Jean déplorent que le CN ne donne pas suite aux demandes pour faire avancer les trois projets de traverses qui sont en développement.

«Ce matin, c'est le coup de poing qu'on donne pour brasser la canisse, comme on dit», lance le président du comité intermunicipal de coordination de la Véloroute, Yanick Baillargeon, aussi préfet de la MRC Domaine-du-Roy.

Les trois projets touchent la portion au sud et sud-est du circuit de la Véloroute des Bleuets qui permet d'effectuer à vélo le tour du Lac Saint-Jean.

Deux sont situés à Chambord et sont prévus pour 2023. L'autre, à St-Gédéon, est plus avancé, mais l'autorisation d'entreprendre les travaux pour la traverse est attendue depuis plus d'un an.

«Ce qu'on comprend, c'est que la haute direction du CN a resserré les emprises autour de ses rails, à travers le Canada, dit M. Baillargeon. Ils craignent qu'il y ait des fuites de la part de cyclistes ou même de motoneigistes l'hiver, près de leurs installations, mais nous n'avons jamais eu ce problème au Lac St-Jean depuis 20 ans que le CN collabore avec la Véloroute.»

Ces projets de traverse empêcheraient les cyclistes de rouler trop près de la circulation routière sur la rue Dequen à St-Gédéon ou sur la route 169 à Chambord.

«C'est une plainte que les touristes et les cyclistes nous formulent souvent, dit le président de la Véloroute, Michel Chiasson. Les camions lourds passent près des cyclistes, avec une limite de vitesse à 90 kilomètres à l'heure. Quand vous roulez en famille, et qu'un conducteur passe près de vous à 105 kilomètres-heure, ce n'est pas agréable.»

«On veut sortir les cyclistes de la route, renchérit Yanick Baillargeon. Pour nous, il n'y a pas d'autres options que la réalisation de ces emprises.»

Le temps presse

L'échéancier commence à presser à Chambord. Des subventions gouvernementales totalisant environ 3,5 millions $ pourraient être perdues si rien ne bouge d'ici mars prochain.

«Il faut lancer les appels d'offres, préparer les devis et prévoir un été de travaux, précise monsieur Baillargeon. Nous visons une mise en service en 2023, donc il faut agir très bientôt!»

Selon la Véloroute des Bleuets, sans collaboration du CN, tout projet de développement futur risque d'être compromis.

«Le modèle d'affaires repose sur le partenariat avec le CN, rappelle Yanick Baillargeon. Si le CN ne collabore pas plus, c'est tout ce modèle d'affaires là qui est en péril.»

Le CN a réagi mardi après-midi et la compagnie se dit prête à poursuivre le dialogue.

«Actuellement, certaines portions du projet tel que présenté ne répondent pas à nos critères de sécurité», écrit le conseiller senior aux relations publiques du CN, Mathieu Gaudreault.