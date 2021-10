La vraie nature de Justin Trudeau

Le premier ministre du Canada a fait décréter par le Parlement en juin dernier que le 30 septembre serait la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada.

On peut croire que ce geste n’est pas anodin, qu’il a un sens, qu’il appelle tous les Canadiens à se mobiliser pour exprimer leur appui aux Autochtones discriminés, toujours régis par la Loi sur les Indiens, d’où découle la création des pensionnats de toutes les infamies.

Comment alors comprendre pourquoi Justin Trudeau, qui ne cesse de verser des larmes sur le sort des Autochtones à travers le pays, n’a pas accepté l’invitation de la cheffe de la Première Nation, Rosanne Casimir, de la Colombie-Britannique, en ce jour férié ? Qui plus est, son cabinet avait d’abord précisé que le premier ministre était retenu à Ottawa par d’importantes réunions.

Or, manque de veine, une équipe de Global News a filmé Justin Trudeau déambulant sur la plage, à Tofino, sur la côte ouest de l’île de Vancouver. En fait, le premier ministre s’était rendu en vacances en Colombie-Britannique avec sa famille.

Excuses

Comme d’habitude, Justin Trudeau, contrit, s’est excusé. Peut-être a-t-il même versé une larme pour l’occasion. Un porte-parole de la Première Nation a confirmé les excuses sans plus de commentaires.

Justin Trudeau, en se soustrayant à l’invitation de la cheffe de la Première Nation pour se détendre en famille, banalise en quelque sorte cette première journée commémorative qu’il a lui-même instaurée.

Les Autochtones sont polis, trop polis devant les excuses de Justin Trudeau. Des excuses qu’il continue encore de présenter et dont on comprend qu’elles sont sa manière de pratiquer une politique avant tout émotionnelle.

Justin Trudeau est un politicien qui se joue des sentiments des autres, pourrait-on dire, et qui use lui-même de ses propres sentiments. On doit constater que sa recette fait florès depuis longtemps.

Contre-courants

Or, les derniers résultats de la récente élection donnent à penser que le charme juvénile et l’allure d’un jeune premier ne suffisent plus. Cela explique à la fois un appui populaire moins important que jadis, mais également les contre-courants sur sa gouvernance à l’intérieur même du PLC.

Le pouvoir s’use plus vite lorsque son exercice est affaire d’apparence, de paroles charmeuses ou complaisantes et de rêves. Il n’y a pas que les adversaires du gouvernement libéral qui s’interrogent et qui s’inquiètent des quatre années éventuelles de pouvoir à venir sous la gouverne de Justin Trudeau.

La situation des Autoch-tones au Canada ne peut plus se régler par des intentions moralisatrices, des mots sans conséquence et des milliards de dollars. On ne peut plus acheter ainsi les nations autochtones.

L’ancienne politique des gouvernements successifs, une politique qui a dépouillé ces tribus de leur dignité, qui les a maintenues dans une folklorisation humiliante et les a enfoncées dans la victimisation, a fait long feu.

Les Autochtones devraient cesser d’accepter des excuses. En d’autres termes, Justin Trudeau doit agir ou se taire devant eux et à propos d’eux.