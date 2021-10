Les bienfaits de l’écriture

Peut-être vous souvenez-vous que grâce à quelques lignes dans votre Courrier mentionnant notre cercle d’écriture « C’est à ton tour d’écrire », plusieurs personnes de Montréal et de Québec en sont devenues membres. Depuis ce temps, la maison Béliveau éditeur a accepté de publier une partie des textes de nos membres.

La présente a pour but d’annoncer la sortie d’un livre exceptionnel, insolite et rassembleur, qui a pour titre « C’est à ton tour d’écrire : Écrits de gens ordinaires en période extraordinaire (Covid 19) », dirigé par Denyse Monté et Hélène Turmel, et préfacé par Francine Ruel.

Ce livre reflète une grande diversité d’opinions, de préoccupations, de valeurs et d’individualités. Signés par des monsieurs et madames-tout-le-monde, nous avons opté pour l’indulgence au lieu de se confiner aux règles strictes de la grammaire, afin derespecter la spontanéité de chacun.

Hélène Turmel

J’ai hâte de vous lire et je ne répéterai jamais assez l’importance d’écrire pour se libérer l’âme et mieux cheminer dans sa vie.