Pas de Brady Tkachuk pour commencer la saison?

Les Sénateurs d’Ottawa semblent résignés à amorcer la prochaine campagne sans leur attaquant de premier plan Brady Tkachuk, toujours joueur autonome avec compensation.

Ainsi, tel que rapporté par le quotidien «Ottawa Sun» mardi, l’entraîneur-chef des «Sens», D.J. Smith, a admis que son organisation se prépare à ce scénario. Effectivement, Tkachuk n’a toujours pas de contrat en poche et la saison régulière du club commencera avec le match du 14 octobre contre les Maple Leafs de Toronto. Le robuste patineur ne s’est évidemment pas présenté au camp préparatoire qui se poursuit cette semaine.

«C’est un professionnel et il patine tous les jours. Ce n’est pas à un niveau de la Ligue nationale, mais bon, disait Smith aux médias, lundi, quant aux activités actuelles du hockeyeur. Il y a des gars qui ratent le camp et qui ne connaissent pas une bonne saison. Il y en a d’autres qui sont capables de reprendre le collier rapidement. Nous ne le savons pas, mais il est jeune et je pense qu’il sera en mesure de retrouver le niveau rapidement.»

En 2020-2021, Tkachuk a complété son entente d’entrée de trois ans. Il a amassé 36 points, dont 17 buts, en 56 parties.