Téléréalité et plaisirs coupables

Pour moi comme pour plusieurs de mes amis, les émissions de téléréalité constituent un vrai plaisir coupable.

Pas facile d’avouer à son entourage qu’on craque pour les corps luisants de L’île de l’amour ou pour les niaiseries d’Occupation double. C’est vrai que pour OD, on peut toujours prétexter qu’on regarde les émissions pour Jay du Temple, qui a de l’humour coloré jusqu’au bout des ongles !

Je ne parle pas ici de concepts comme Star Académie, Le match des étoiles ou La Voix. Dérivés de la téléréalité, ce sont en fait des émissions de variétés. Difficile aussi de parler de téléréalité dans le cas de Révolution, une série où danseurs professionnels et amateurs vont à l’extrême limite de leurs talents pour remporter une bourse de 100 000 dollars.

Le dispositif des 128 caméras de Révolution, qui permet de capter un moment précis de chaque prestation, est l’ultime crochet de l’émission. Je ne saurais plus m’en passer, même si les Twins et Jean-Marc Généreux rivalisent parfois d’exubérance au point d’en être enfantins.

L’amour est dans le pré fut mon premier coup de cœur pour une authentique téléréalité. C’est en France que j’ai vu cette série pour la première fois. Là-bas, elle en est à sa 16e saison. Sur Noovo, elle entreprendra cet hiver sa 10e saison sous la gouverne hyper sympathique de Katherine Levac. Quand Marie-Ève Janvier a quitté l’animation de L’amour est dans le pré, je pensais qu’on ne trouverait jamais une animatrice aussi empathique qu’elle. Contre toute attente, Katherine l’a fait oublier.

Presque un million de paires d’yeux

TVA a fait un pas de plus dans l’authenticité en mettant à l’horaire Si on s’aimait. Guidés par Louise Sigouin, une sexologue qui ne saurait mieux représenter sa profession, des femmes et des hommes de 30 à 65 ans tentent d’établir des relations durables qui composent le contenu de 36 épisodes d’une demi-heure. On n’accroche pas à la série du jour au lendemain, mais si on l’aborde de bonne foi, une semaine devrait suffire pour en devenir adepte.

Comme pour L’amour est dans le pré, les participants ne sont pas choisis pour leur apparence physique, mais pour leur volonté d’accepter de vivre devant les caméras les diverses étapes d’une relation dans laquelle ils s’engagent en pleine connaissance de cause. Une dose exceptionnelle d’humilité, la capacité de verbaliser ce qu’ils ressentent et celle d’oublier que presque un million de paires d’yeux les observent sont des prérequis incontournables.

Un vocabulaire accessible

Louise Sigouin, qui profite du succès d’écoute de Si on s’aimait pour vendre en librairie et dans les grandes surfaces des livres du même titre, guide les prétendants dans leur quête sentimentale. Elle leur donne des leçons et des devoirs, leur prodigue des conseils et leur rappelle des vérités qu’on oublie trop souvent. Son vocabulaire simple et imagé, que boivent ses pupilles comme du petit lait, finit par nous atteindre aussi. D’abord téléspectateurs innocents, nous finissons par devenir aussi impliqués que les participants et aussi attentifs de notre propre comportement.

Je suis devenu accro à Si on s’aimait en dépit des interruptions intempestives et insignifiantes d’Émily Bégin et de Guillaume Lemay-Thiverge. Leurs interventions stéréotypées alors qu’ils se bourrent la face de pop corn, mâchent de la gomme ou se font des mamours sur commande, sont loin de servir la série. Elles ne font qu’accentuer le plaisir coupable qu’on a de la suivre aussi religieusement.