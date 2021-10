Une année charnière pour Caroline Monnet

L’année 2021 a marqué un tournant pour Caroline Monnet. Après avoir présenté sa première exposition personnelle au Musée des beaux-arts de Montréal le printemps dernier, la cinéaste et artiste multidisciplinaire d’origine algonquine lancera mercredi soir son premier long métrage, Bootlegger, en ouverture du 50e Festival du nouveau cinéma (FNC).

« C’est vrai que ç’a été une grosse année pour moi, mais en même temps, c’est l’aboutissement de plusieurs années de travail », a précisé Caroline Monnet dans un entretien téléphonique accordé au Journal il y a quelques jours.

« Ça m’a pris cinq ans à faire le long métrage, et l’exposition a été en branle pendant deux ans avant de voir le jour. La pandémie a aussi fait en sorte que tout a été repoussé de plusieurs mois. »

Photo courtoisie Caroline Monnet

Caroline Monnet a tourné Bootlegger, son premier long métrage, à l’automne 2019, soit peu de temps avant le début de la pandémie. L’intrigue du film est centrée autour de deux personnages féminins forts : une jeune étudiante en maîtrise (Devery Jacobs) qui plaide en faveur d’un référendum visant à permettre la vente d’alcool libre dans la réserve où elle a grandi. Et une contrebandière (Pascale Bussières) qui s’oppose à ce projet parce qu’elle profite du trafic illégal d’alcool dans cette communauté.

« Bootlegger est une fiction, mais basée sur des faits réels, souligne Caroline Monnet. Il y a quelques années, il y avait beaucoup de communautés à travers le Canada qui faisaient des référendums sur la prohibition de l’alcool. C’est un débat intéressant, qui polarise les communautés. Et je trouvais que ce sujet représentait une belle porte d’entrée pour parler de ces inégalités qui existent encore [chez les Autochtones] et pour parler de la Loi sur les Indiens et des autres politiques d’assimilation du gouvernement. »

Identité autochtone

Caroline Monnet a eu un parcours atypique. Née il y a 36 ans d’un père français et d’une mère algonquine, elle a grandi entre le Québec et la Bretagne, où elle passait ses étés. Après avoir fait ses études (en sociologie et en communications) à l’Université d’Ottawa et à Grenade, en Espagne, elle s’est installée pendant cinq ans à Winnipeg, où elle a renoué avec ses racines autochtones.

« J’ai grandi dans cette identité autochtone qui était taboue et dont il ne fallait pas du tout parler parce que c’était une honte, admet l’artiste qui a déjà eu l’honneur de faire partie de la Biennale du Musée Whitney à New York, en 2019.

« Mais heureusement, les choses ont beaucoup changé dans les 10 ou 20 dernières années. Pour moi, réaffirmer et se réapproprier cette culture est une responsabilité. Aujourd’hui, ma génération est fière de s’identifier comme autochtone. Mais ce n’était pas le cas pour la génération de ma mère ni pour celle de mon grand-père. Les choses changent et c’est très positif. »

► Bootlegger est présenté mercredi soir au Cinéma Impérial en ouverture du FNC. Le film prendra l’affiche vendredi partout au Québec.