Une autre médaille pour Maude Charron

Le 27 juillet dernier, Maude Charron, originaire de Sainte-Luce (Bas-Saint-Laurent), est devenue championne olympique en remportant la médaille d’or en haltérophilie chez les moins de 64 kg aux Jeux de Tokyo. Le 21 septembre dernier, l’Université du Québec à Rimouski a voulu souligner à la fois le caractère exceptionnel de l’exploit et la détermination et la persévérance de l’olympienne, en lui remettant la médaille de l’UQAR. Aussi, afin qu’elle puisse en inspirer d’autres, une photo de Maude sera installée dans la salle d’entraînement du campus de Rimouski, accompagnée d’un message inspirant que cette dernière souhaite livrer à la communauté universitaire. En plus d’être originaire de la région de Rimouski, Maude Charron fait également partie des diplômés de l’Université du Québec à Rimouski. Elle y a réalisé un certificat en gestion des ressources humaines. Sur la photo, Maude Charron en compagnie du recteur de l’UQAR, François Deschênes.

Objectif dépassé

La première présentation du Week-end vélo avec Jimmy, tenue les 18 et 19 septembre dernier au profit d’Adaptavie, a réuni 120 cyclistes sur des boucles de 111 et 135 km des deux rives de Québec. Inspiré de la Randonnée Jimmy Pelletier, l’événement-bénéfice avait pour objectif d’offrir l’occasion aux participants de relever un défi cycliste en toute sécurité, mais aussi l’occasion de redonner au suivant. L’objectif d’amasser 15 000 $ pour soutenir la relance des programmes de développement sportif d’Adaptavie a été largement dépassé grâce à un donateur anonyme qui a ajouté une somme de 10 000 $ pour porter le total des dons amassés à 25 500 $. Sur la photo (de gauche à droite) : Jimmy Pelletier, para-athlète) ; Martin Coulombe, vice-président Construction Pomerleau ; Martin Beaulieu, usager d’Adaptavie ; Mario Légaré, directeur général d’Adaptavie ; Léo Gagné, responsable des trajets et de la sécurité, et Jean-Claude Léveillée, maire de Donnacona.

4 générations « d’athlètes »

La famille Delwaide compte, depuis peu, sur une 4e génération avec l’arrivée du petit Jackson, né le 15 septembre 2021, et qui fait déjà la fierté de ses parents, Anthony Delwaide et sa conjointe, Alison Gagnon-Clavet, de Québec. De gauche à droite, sur la photo : Jackson, âgé de 11 jours, dans les bras de son père, Anthony ; le grand-père, Steve Delwaide, de Lac-Beauport, et l’arrière-grand-père, Serge Delwaide de Saint-Georges de Beauce. Félicitations à ces quatre générations « d’athlètes », de préciser, à la blague, Anthony.

En souvenir

Le 5 octobre 1961. Inauguration à Paris, en France, de la première délégation du Québec. La Maison du Québec, située au 66, rue Pergolèse, à Paris, fut inaugurée par le premier ministre Jean Lesage. Elle comprend vingt pièces, dont une grande salle qui pourra être utilisée pour des expositions. Une deuxième inauguration aura lieu en 1967, après l’acquisition d’un nouvel édifice. Londres et New York suivront dans les années subséquentes.

Anniversaires

Jean Perron (photo) entraîneur-chef du Canadien (1985-1988) et des Nordiques (1988-1989), gagnant de la coupe Stanley en 1986, et installé à Chandler en Gaspésie, 75 ans... Annie Champagne, directrice marketing, Groupe Voyages Québec... Kate Winslet, actrice britannique (Titanic) 46 ans... Nicolas Fontaine, ex-skieur acrobatique québécois, 51 ans... Patrick Roy, directeur général et entraîneur-chef des Remparts de Québec, 56 ans... Mario Lemieux,

propriétaire des Penguins de Pittsburgh (LNH), 56 ans...

Disparus

Le 5 octobre 2011 : Steve Jobs (photo) 56 ans, entrepreneur et infor-maticien américain, cofondateur d’Apple... 2018 : Pierre Théberge, 76 ans, pilier des arts visuels au Canada et ex-directeur du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC)... 2017 : Dan Hanganu, 78 ans, architecte et professeur d’architecture québécois né en Roumanie... 2016 : Michel Pageau, 75 ans, fondateur du Refuge Pageau pour la faune, à Amos, en Abitibi... 2014 : Richard Latulippe, 69 ans, président du magasin Latulippe inc., de Québec... 2004 : Rodney Dangerfield, 82 ans, comédien, acteur et scénariste américain... 2003 : Roger Bédard, 78 ans, une des personnalités du monde sportif les plus connues de la région de Granby... 2003 : Dan Snyder, 25 ans, joueur de centre des Thrashers d’Atlanta... 1977 : Jean-Charles Bonenfant, 76 ans, journaliste et professeur de droit à l’Université Laval.