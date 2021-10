Une première étape périlleuse pour les Dodgers

Nombreux sont les amateurs de baseball qui voient les Dodgers atteindre la Série mondiale pour la quatrième fois en cinq ans, mais le match éliminatoire prévu contre les Cardinals de St. Louis, mercredi soir à Los Angeles, demeure une première étape périlleuse.

«Même s’ils ont la deuxième meilleure fiche du baseball majeur, les Dodgers [106-56] devront jouer un match à élimination directe, a fait remarquer l’animateur Denis Casavant au balado "Du champ gauche", mardi. C’est l’équivalent d’un septième match [d’un 4 de 7] contre les Cardinals qui ont connu une excellente fin de saison.»

Pour l’occasion, les Dodgers miseront sur le partant Max Scherzer, tandis que les Cards feront confiance à Adam Wainwright dans un duel qui sera d’ailleurs présenté sur les ondes de TVA Sports.

«Wainwright a connu toute une saison, avec 17 victoires et sept défaites, à l’âge de 40 ans. D’ailleurs, il a annoncé qu’il revenait pour une autre saison en 2022, a souligné Casavant. Dans un match sans lendemain, on ne sait jamais. Si Wainwright est solide et que Scherzer connaît une contre-performance, les Cards pourraient éliminer les Dodgers.»

Privés de Max Muncy

La présence de Scherzer au monticule est certainement rassurante, mais les Dodgers font face à un autre défi après avoir subi la perte d’un élément important à l’attaque.

«Dimanche, lors du dernier match de la saison, on a perdu les services de notre joueur de premier but, Max Muncy, a ainsi mentionné Casavant. Il est le meneur [de l’équipe] pour les circuits (36) et les points produits (94).»

La blessure au bras gauche de Muncy est survenue en défensive quand un relais erratique au premier coussin a causé une fâcheuse collision avec le coureur. Pour l’instant, la durée de l’absence du joueur des Dodgers est inconnue.

Au-delà des Cards...

Tel que souligné au balado "Du champ gauche", les Dodgers auront globalement un parcours beaucoup plus difficile s'ils veulent répéter leur exploit d’être couronnés champions de la Série mondiale. Même en réussissant à battre les Cardinals, la formation de Los Angeles ferait face à un autre grand défi au tour suivant.

«Si on gagne, on se retrouve à San Francisco pour affronter les Giants dans un 3 de 5. Évidemment, on a encore des lanceurs de premier plan avec Walker Buehler et Julio Urias, mais on n’aura pas Max Scherzer pour les deux premiers matchs à San Francisco», a noté Casavant, rappelant par ailleurs la récente blessure subie par le lanceur des Dodgers Clayton Kershaw.

Les Giants (107-55) sont justement ceux qui ont maintenu le meilleur dossier du baseball majeur, cette saison, coiffant les Dodgers pour le titre de la section Ouest de la Ligue nationale.

