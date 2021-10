Une première pour la région de Québec

Pour la première fois de l’histoire, une équipe de la région de Québec est montée sur la plus haute marche du podium au championnat mondial de cheerleading.

Les Ace Athletics ont remporté l’or au mondial, disputé samedi dernier de façon virtuelle. Les 25 athlètes (18 filles et sept gars) se sont imposés dans la catégorie Coed (équipe mixte) Open Non Tumbling Level 6.

« On savait que nous avions des chances et on avait bon espoir, mais c’est une très grosse surprise de remporter l’or au mondial, a résumé l’entraîneur de l’équipe Jean-Christophe Pouliot Gagnon. C’est l’objectif de ma carrière, mais je ne prendrai pas ma retraite. Cette médaille va nous motiver encore davantage à vouloir gagner des médailles sur la scène internationale. Si on peut voyager, on sera à Orlando en avril prochain pour défendre notre titre. »

« Notre club a seulement six ans d’existence, ajoute l’entraîneur, et c’est assez gros de gagner le mondial après si peu de temps. Le lendemain de notre victoire, nous étions déjà de retour dans le gymnase à préparer une nouvelle chorégraphie pour le prochain mondial. »

Présentée habituellement en avril sur le site d’ESPN à Disney, l’édition de cette année s’est toutefois déroulée de façon virtuelle en raison de la pandémie.

« Au lieu de passer une semaine en Floride sur le site de Disney, ce qui rend l’événement plus spécial, on a filmé nos routines dans notre gymnase, souligne Pouliot Gagnon. On avait néanmoins fait fabriquer des vêtements spéciaux pour le mondial. On avait seulement deux opportunités pour réussir la meilleure routine possible. »

« Ce qui ajoute au mérite des athlètes, c’est que nous avons eu seulement huit semaines pour préparer notre chorégraphie, au lieu de huit mois comme c’est le cas normalement, poursuit l’entraîneur de la formation Riot. C’est remarquable d’avoir réussi deux routines sans aucune déduction avec une aussi courte période de préparation. »

Nouvelle catégorie

La catégorie dans laquelle l’Ace Athletics a remporté la victoire est toute récente, ayant vu le jour en 2019, et ne comporte aucune gymnastique.

« Quand ils ont lancé cette nouvelle division, nous avons sauté sur l’occasion, image Pouliot Gagnon. La gymnastique n’est pas notre force au Québec. Nos forces sont les pyramides et les stunts. Nous avons profité de cette opportunité. En 2019, nos filles avaient remporté le bronze lors des débuts de cette nouvelle division. »