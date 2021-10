Voyage controversé de Justin Trudeau: belle maison pour des vacances à Tofino

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau et sa famille ont vécu un séjour dans le luxe et le confort pendant leur escapade controversée en Colombie-Britannique, alors que tout le pays s’interrogeait et débattait sur le sort réservé aux autochtones.

Photo tirée du site de Sotherby's International

Décorée avec soin, la luxueuse maison qu’ils ont occupée à Tofino pendant plusieurs jours, la fin de semaine dernière, offre des vues à couper le souffle sur l’océan Pacifique. La demeure, qui a été relevée par plusieurs médias, est actuellement en vente au coût de 18,7 millions $.

Photo tirée du site de Sotherby's International

Sa fiche de vente sur internet révèle qu’on l’appelle le « paradis des surfeurs » et qu’elle compte un bâtiment principal et trois annexes, dont une « confortable cabane dans les arbres pour les enfants ».

Photo tirée du site de Sotherby's International

Séjour gratuit ?

Impossible de savoir si Justin Trudeau a payé de sa poche le coût de ce séjour de rêve. Son bureau a refusé de répondre à nos questions à ce sujet.

Photo tirée du site de Sotherby's International

On a précisé néanmoins que « l’utilisation de ce lieu a été autorisée par le commissaire à l’éthique », sans en dire davantage.

M. Trudeau devait y rester encore quelques jours cette semaine, mais un changement à son agenda laissait entendre qu’il était de retour à Ottawa, hier.

Le premier ministre a été pris à partie la semaine dernière après s’être abstenu de participer aux cérémonies de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, préférant se promener main dans la main avec son épouse, Sophie Grégoire, sur la plage de Tofino, comme l’ont montré les images à la télévision.

Fin de carrière

Les critiques contre lui ont été acérées au Canada anglais où certains commentateurs estiment que ce pourrait être là le début de la fin de sa carrière politique.

Il est ardu d’évaluer les coûts de location d’une demeure comme celle qu’ils ont occupée, tant ses caractéristiques sont uniques.

Une recherche sur les sites de location de vacances montre qu’une grande maison luxueuse sur le bord de l’océan dans la région vaut au moins 4400 $ par jour.

Photo tirée du site de Sotherby's International

M. Trudeau n’est pas à son premier voyage controversé.

La propriétaire de la maison est une discrète femme d’affaires de Calgary, Merrin McRobert. Elle fuit l’attention, puisque nos recherches ne nous ont pas permis de trouver une seule photo d’elle.

D’AUTRES VOYAGES CONTROVERSÉS

Séjour chez l’Aga Khan (2016)

M. Trudeau écope d’un blâme de la commissaire fédérale à l’éthique pour avoir accepté un séjour tous frais payés avec sa famille dans une île des Caraïbes appartenant au milliardaire Aga Khan.

Inde (2018)

Cette visite officielle, déjà tendue avec les autorités du pays, prend un mauvais tournant quand M. Trudeau décide de poser de façon jugée caricaturale avec des vêtements traditionnels indiens.

Voyage en Floride (2019)

Alors que M. Trudeau essuie de virulentes critiques dans l’affaire SNC-Lavalin, il s’éclipse en Floride avec sa famille dans une île isolée de la côte ouest de l’État, accessible seulement en bateau.

– Avec la collaboration d’Andrea Valeria