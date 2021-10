SAMSON, Sœur Léola



Au CISSS de la Gaspésie - Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, le premier octobre 2021, est décédée à l'âge de 82 ans, Soeur Léola Samson, fille de feu M. Lucien Samson et de feu Mme Aimée Dupuis. Soeur Léola Samson demeurait à Sainte-Anne-des-Monts. Les Soeurs de St-Paul-de-Chartres accueilleront parents à laMaison Notre-Dame-de-la-Paixjeudi le 7 octobre 2021 de 10 h à 14 h.et de là au cimetière de la communauté. Sr. Léola Samson laisse dans le deuil la communauté des Sœurs de St-Paul-de-Chartres, ses sœurs Delenda et Ovilia ainsi que ses neveux et ses nièces. Les services professionnels ont été confiés auLucas Fournier et filsde Sainte-Anne-des-Monts