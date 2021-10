DEBLOIS, Étienne



À Sainte-Marie-de-Beauce, le 19 septembre 2021, à l'âge de 16 ans, est décédé accidentellement Étienne Deblois, fils de Steve Deblois et de Julie Guillemette. Il demeurait à Sainte-Hénédine. La famille accueillera parents et ami(e)s à lajeudi le 7 octobre 2021 de 19h à 21h et vendredi le 8 octobre 2021 à compter de 12h30.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre ses parents Steve Deblois et Julie Guillemette, sa sœur Camille (Jérémy Bernier); ses grand-mères: Suzanne Lambert (feu Henri Deblois) et Irène Gauthier (feu Patrick Guillemette); ses oncles et tantes: Lynda Grondine (Mario Benoit), Maxime Guillemette (Mélanie Roy), Éric Deblois (France Lemelin) et Vincent Deblois (Sophie Vachon); ses cousins et cousines: Justin et Ludovic Deblois, William et Olivier Deblois, Claude et François-Luc Denis et Patrick Guillemette ainsi que son amie de cœur Aurélie Bisson et de nombreux ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à ADOberge Chaudière-Appalaches 881, av. Taniata Lévis (Québec) G6Z 2E3. Site internet : www.adoberge.com