Aînés: un débat des chefs sans Marie-Josée Savard

L’absence de Marie-Josée Savard a été remarquée mercredi après-midi lors d’un débat électoral virtuel qui portait sur la place des aînés à Québec.

La dauphine du maire Labeaume figurait pourtant sur la liste des participants du débat organisé par la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale.

C’est toutefois la conseillère municipale sortante Émilie Villeneuve, qui a porté le dossier des personnes âgées au comité exécutif lors des quatre dernières années, qui s’est présentée à sa place.

Les quatre autres chefs des principaux partis étaient présents comme prévu. «Je suis juste surpris, mais c’est correct. De toute façon, pour nous, c’est très important et on est content d’être là» a lancé Jean-François Gosselin au début de la rencontre.

«L’absence de madame Savard témoigne qu’il n’y a pas là une priorité pour cette équipe-là, c’est indéniable», a renchéri Bruno Marchand.

«J’ai ma place ici comme vous. Je travaille très bien mes dossiers et en fait, j’ai les deux mains dedans», a rétorqué Mme Villeneuve.

Celle-ci a senti le besoin de justifier l’absence de sa chef à une autre occasion dans le débat.

«Ma présence démontre qu’Équipe Marie-Josée Savard, c’est une vraie équipe. On ne fait pas juste dire le mot et je veux remercier ma chef de sa confiance», a-t-elle déclaré.

Pendant 90 minutes, les quatre chefs et la candidate de district ont fait part de leurs propositions en matière d’organisation municipale, de la place des aînés, de logements et d’habitation, de sécurité et de mobilité.

Mme Savard a reçu l’appui inattendu de la dirigeante de Transition Québec, Jackie Smith, qui a souligné que celle-ci était en deuil de sa belle-mère.

«Je pense que c’est à son honneur de ne pas jouer à superwoman et d’être humaine. Elle a beaucoup de force de continuer», a salué Mme Smith.

