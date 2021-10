Au Québec: les offres d’emploi ont explosé sur Indeed

Les chercheurs d’emploi québécois – ou ceux qui souhaitent relever de nouveaux défis – ont le gros bout du bâton en ces temps de pénurie où les employeurs s’arrachent les talents.

C’est que les offres d’emploi se multiplient, notamment sur la plateforme Indeed, et les travailleurs ont l’embarras du choix, surtout à Québec et à Saguenay.

Selon Indeed, qui a dévoilé mercredi des données sur le nombre d’offres d’emplois dans la Belle Province, celles-ci ont bondi de 47 % en date du 24 septembre dernier comparativement au niveau mesuré avant le début de la pandémie de COVID-19, en mars 2020.

C’est tout un renversement de tendance, après la chute vertigineuse de 46 % des offres d’emploi dans les premiers mois de la crise sanitaire.

C’est à Québec et à Saguenay que le nombre d’offres d’emploi a le plus progressé, selon Indeed. Entre le 1er février 2020 et le 24 septembre 2021, le site a mesuré une croissance de 99 % du nombre d'offres d’emploi à Québec et de 80 % à Saguenay.

La tendance à la hausse est aussi observée à Trois-Rivières (+56 %), à Gatineau (+44 %), à Sherbrooke (+44 %) et à Montréal (+43 %). La moyenne québécoise est de +57 %.

Dans le secteur des ressources humaines, les besoins sont tels que les offres d’emploi ont explosé de 89 % depuis le début de 2020, probablement parce que beaucoup d’entreprises ont besoin de bons éléments pour orchestrer leur recrutement dans un contexte de pénurie généralisée.

Le secteur des finances et des banques n’est pas en reste avec une hausse de plus de 80 % des offres d’emploi, devant le développement de logiciels (69 %).

Indeed indique dans un rapport que les «offres au Québec ont augmenté de 20 points de pourcentage supplémentaires au-dessus de leur niveau d’avant la pandémie depuis le 1er juin [dernier], pour atteindre un plateau en septembre».

«À partir de la mi-année 2020, le Québec s’est redressé plus rapidement que le reste du Canada. Les offres d’emploi sont revenues à leur niveau prépandémique à la fin de novembre 2020, alors qu’il a fallu attendre en février 2021 pour que le reste du Canada atteigne ce jalon. Cependant, d’autres provinces, en particulier l’Ontario, ont connu une forte croissance des affichages cet été pour rattraper leur retard», a expliqué Indeed.