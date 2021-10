COVID-19: éclosion à l'hôpital de Sept-Îles

Deux départements de l’hôpital de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, sont aux prises avec une éclosion de COVID-19.

La santé publique a déjà confirmé sept cas, répartis entre les patients et les travailleurs de la santé, sur l’unité des hospitalisations et sur celle des soins de courte durée gériatriques.

Une opération de dépistage et une enquête épistémologique ont été mises en branle par la santé publique, qui n’a pas encore été en mesure révélée si les travailleurs ou les patients avaient été adéquatement vaccinés, pour des raisons de confidentialité.

La façon dont le virus s'est infiltré au centre hospitalier demeure également inconnue et jusqu’à nouvel ordre, les visites ont été suspendues dans ces départements.

Sur le territoire de la Côte-Nord, six éclosions sont actives.

La MRC de Sept-Rivières en compte deux, une à l'hôpital et l'autre dans un milieu de travail, alors que la MRC de Caniapiscau, en rapporte quatre, toutes dans des milieux de travail.

Certains de ces cas ne sont pas comptabilisés dans le bilan régional, puisqu'il s'agit de résidents qui sont de l'extérieur de la région.

Avec l'augmentation des cas, un nouveau protocole de gestion des entrées dans les territoires isolés, visant notamment la Basse-Côte-Nord, Anticosti et Caniapiscau, sera mis en place dès la semaine prochaine.

«Les gens qui viennent pour aller au chalet ou pour aller dans les pourvoiries ne sont pas concernés pour ce protocole de gestion des entrées. Ce sont des recommandations de santé publique. C’est sur une base volontaire», a expliqué Dr Richard Fachehoun, directeur de santé publique de la Côte-Nord.

Ce protocole touche les résidents âgés de 5 à 11 ans et les personnes de 12 ans et plus qui ne sont pas pleinement vaccinées.

À voir aussi