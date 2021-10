Les funérailles collectives de Gilles Kègle,



Gilles Kègle ainsi que ses collaborateurs et collaboratrices, vous invitent cordialement à participer à cette célébration de prières et la messe pour ces 49 personnes décédées :Gaétan Labonté, Yvon Paradis, Louise Tardif, André Tremblay, Normand Fontaine, Éliane Ginchereau, Michel Lever, Jocelyn Charette, Michel Maheux, Robert Malouin, Lise Moffet, Georgette Caouette, Gilles Furois, Richard Duggan, Edmond Arsenault, Roland Duguay, René Martin, Julien Martel, Daniel Cantin, Gabriel Larose, Richard Lapointe, Kévin McGee, Yves Girard, France Bordage, Luc Régimbald, Victor Poirier, Lise Gauvin, John Blewett, Doris Laquerre, Paul Arcand, Jean-Guy Noël, Valérien St-Pierre, Jean-Claude Murray, Raymond Matthews, Serge Normand, Richard Beaupré, Sylvie Boire, André Langlais, Nathalie Marotte, Sylvie Paré, Eveline Lanteigne, Josée Normandin, Jacques Laprise, Michel Hébert, Dominique Tremblay, Jean Massé, Suzanne Paquet, Danielle Lapointe, Ginette Thomassin.Ils laissent dans le deuil plusieurs parents et ami(e)s, dont Gilles Kègleet l'équipe de la Fondation Gilles Kègle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec, G1K 6M7, tél :418 524-2626.