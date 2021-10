Des mesures «urgentes» nécessaires pour sauver le système de santé

Des mesures doivent être urgemment adoptées par les gouvernements pour éviter l’effondrement du système de santé, ont conclu des organisations de la santé de partout au pays lors d’un colloque tenu mardi soir.

Menée par l’Association médicale canadienne (AMC) et l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), la réunion, qui réunissait une quarantaine d’organisations locales en santé, a permis de dresser un tableau lapidaire de l’état du réseau.

Épuisement du personnel, manque criant de main-d’œuvre, stagnation de la campagne de vaccination, quatrième vague qui prend de l’ampleur, immense retard dans les chirurgies; la liste de griefs et d’enjeux soulevée est longue.

«Les travailleurs de la santé partout au pays sont plus qu’épuisés, et ils ont besoin de savoir qu’il y a une lumière au bout de ce tunnel interminable. Nous devons tout mettre en œuvre pour instaurer des mesures de santé publique – même celles qui ne sont pas appréciées – afin de répondre le contrôle de la situation», a plaidé la présidente de l’AMC, la Dre Katharine Smart.

Les différentes organisations demandent donc aux gouvernements, fédéral et provincial, de prendre des «mesures décisives urgentes» pour régler la pénurie de personnel, «s’engagent immédiatement à prévenir à tout prix l’effondrement des systèmes de santé en adoptant des mesures de santé publique plus fermes» et offre du soutien psychologique aux travailleurs de la santé à bout de souffle.

«Pour que notre système de santé traverse la quatrième vague, les gouvernements et les organisations sanitaires doivent collaborer de toute urgence pour soutenir nos travailleurs de la santé. Sans eux, il n’y a pas de soins de santé», a rappelé le président de l’AIIC, Tim Guest.