Élections municipales 2021: le bulletin de nos experts

Nos trois experts en communication et politique analysent le débat électoral de Québec. Vous pouvez voir leur bilan de la semaine tous les dimanches.

Natacha Joncas Boudreau

Directrice conseil chez TACT, agence de relations publiques et d’affaires publiques.

Le gagnant

Dès sa première prise de parole, Bruno Marchand a su positionner ses messages de façon très efficace et a pu se présenter comme un choix crédible à la mairie de Québec. Habile communicateur, il a semblé être le candidat le mieux préparé pour cet exercice capital de la campagne électorale. Ses propositions étaient claires et limpides et sa stratégie d’utiliser trois mots ou trois grandes idées en début d’échange rendait son propos compréhensible. Sa bévue concernant les taxes l’a rattrapé au cours du débat et il y a fort à parier que ce sera le cas jusqu’au jour du vote. Par ailleurs, son ambiguïté sur le projet de troisième lien pourrait également devenir un boulet au cours des prochaines semaines.

Le perdant

Malheureusement, le débat a mis en lumière l’incompréhension profonde de Jackie Smith au regard de plusieurs sujets majeurs pour la ville de Québec comme la pénurie de main-d’œuvre et les finances publiques. En effet, comme elle propulse sa campagne autour d’une seule idée, il est difficile pour elle de se positionner de façon pertinente sur de nombreuses questions fondamentales. Par ailleurs, on l’a sentie hautement déstabilisée lors de son échange avec Jean-François Gosselin concernant les détails de son projet de transport en commun pour lequel elle n’avait pas de réponses à offrir. Ajoutons qu’elle semble s’empêtrer quand vient le temps de départager les responsabilités municipales et provinciales.

Le meilleur coup

Marie-Josée Savard a été, encore une fois, particulièrement habile à défier Bruno Marchand au sujet des taxes. Elle a un message efficace et atteint son objectif à chaque coup.

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 7 / 10

Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 8,5 / 10

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 6 / 10

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 7,5 / 10

Jackie Smith, Transition Québec : 4 / 10

Karine Gagnon

Directrice adjointe à l’information au Journal de Québec et chroniqueuse aux affaires municipales.

Le gagnant

Il ne ressort pas de grand gagnant de ce débat. Très bon orateur, Bruno Marchand est cependant parvenu à se démarquer. Il inspire plus confiance lorsqu’il exprime sa vision et ses idées que Jean-

François Gosselin, qui siège pourtant depuis quatre ans à l’Hôtel de Ville, dans l’opposition. Attaqué de toutes parts par ses opposants sur les taxes et les redevances, il a offert des explications convaincantes et s’est montré inébranlable. Il dérange clairement ses adversaires en se positionnant comme l’option du renouveau. Il s’est bien défendu concernant sa position sur le tramway, qu’il entend maintenir en y apportant des modifications.

Le perdant

En tant que dauphine de Régis Labeaume, Marie-Josée Savard a souffert de la comparaison hier. Le maire sortant était un redoutable débatteur qui envoyait ses adversaires au tapis. Mme Savard---- était trop effacée. Elle a lancé quelques flèches efficaces, mais en général elle manquait d’assurance, et n’a pas le sens de la clip comme son prédécesseur. On dit souvent que la formule du débat sied moins bien aux femmes en politique – sujet qui a fait l’objet de recherches scientifiques –, et l’événement d’hier en a offert une autre démonstration. On aurait apprécié plus d’échanges entre les candidat(e)s.

Le meilleur coup

Jean Rousseau qui a remis sous le nez de Jean-François Gosselin l’incertitude qui entoure le financement et la réalisation de son projet de métro léger. « C’est naïf », a-t-il lancé.

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 7,5 / 10

Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 8,5 / 10

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 8 / 10

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 7,5 / 10

Jackie Smith, Transition Québec : 5,5 / 10

Alexandre Boucher

Vice-président Affaires publiques au Cabinet de relations publiques NATIONAL.

Le gagnant

Marie-Josée Savard pour la connaissance de ses dossiers. Discrète, mais efficace, elle semble avoir trouvé l’équilibre entre la continuité et le renouveau. D’ailleurs, elle n’a jamais prononcé le nom du maire sortant, signe qu’elle cherche à prendre la place qui lui revient. De son côté, Bruno Marchand impressionne par ses talents d’orateur et le niveau de préparation auquel il s’est livré. Passant à l’offensive, il a lui-même mis la balle au jeu concernant la redevance le long du tramway avec un argumentaire fort défendable et a su chiffrer le montant de ses baisses de taxes consenties aux commerçants.

Le perdant

Jackie Smith. Dans les thèmes ou les questions qui lui sont posées, Mme Smith est souvent hors sujet et peine à proposer une vision économique. Évidemment, la barrière de la langue constitue pour elle un défi supplémentaire, et, à ce chapitre, il faut souligner les efforts qu’elle déploie pour maîtriser la langue française. Son programme essentiellement axé autour de l’environnement et du logement social nous donne l’impression qu’elle aspire à diriger le NPD, Québec solidaire ou le Parti vert. Or, c’est de la mairie de Québec qu’il s’agit ici.

Le meilleur coup

Le ton posé et respectueux de Jean Rousseau. Que ce soit dans ses échanges avec Jean-François Gosselin, avec Bruno Marchand ou Marie-Josée Savard, il souligne les incohérences des uns et des autres et ses attaques bien calibrées atteignent la cible.

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 8 / 10

Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 9 / 10

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 8 / 10

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 9 / 10

Jackie Smith, Transition Québec : 5 / 10