Élections municipales à Québec: Savard estime que Marchand «copie» ses idées

Si elle avait l'occasion de débattre avec un seul des autres candidats à la mairie, Marie-Josée Savard choisirait Bruno Marchand, qui, selon elle, «copie» ses idées.

«Je n'ai pas l'impression de les inspirer, j'ai l'impression qu'ils nous copient.»

Mercredi, Mme Savard a été questionnée au lendemain du débat de la Chambre de commerce sur ses impressions de ce premier exercice. Elle estime toutefois que le temps imparti pour débattre avec chacun de ses adversaires était «court».

Interrogée à savoir avec qui elle aimerait débattre plus longuement, elle a pointé le chef de Québec Forte et Fière, Bruno Marchand.

«En début de campagne, il annonçait des choses qui étaient déjà en place ou qu'on travaillait déjà. Alors moi, je me dis : je pense qu'on aurait plein de choses à se dire.» Marie-Josée Savard avait déjà fait référence à des annonces de Québec forte et fière sur le parc à la place de la centrale de police Victoria et à la plateforme intégrée en transport qui selon elle sont déjà en branle.

«Fière et forte»

Le parti Équipe Marie-Josée Savard a par ailleurs ressorti mardi une publication d'Équipe Labeaume datant de 2013 sur la campagne de Régis Labeaume et qui présentait son équipe pour l'arrondissement La Cité–Limoilou en utilisant le slogan «Pour une ville fière et forte».

«C'est fou comme nous sommes inspirants. Mais l'originale est toujours meilleure que la copie», a écrit Frédéric Poitras, d'Équipe Marie-Josée Savard, en diffusant l'ancien slogan sur Facebook.

