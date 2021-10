Élections municipales: de la pétanque et du pickleball pour les aînés, promet Québec 21

S’il est porté au pouvoir le 7 novembre prochain, Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, créera un centre récréatif de 15 millions$ pour les aînés qui pourront y pratiquer leurs activités favorites comme la pétanque intérieure ou encore le pickleball.

C’est ce que M. Gosselin a annoncé mercredi matin en point de presse. Québec 21 a promis que le futur centre sera situé «dans un endroit central» sur le territoire de la Ville de Québec. Le parti a affirmé réfléchir à cinq endroits différents, incluant le secteur du Vieux-Colisée, mais il n’a pas voulu préciser ces emplacements.

Les 15 millions$ figureront dans le cadre budgétaire que le parti doit dévoiler d’ici le scrutin, a assuré le chef de Québec 21.

L’infrastructure, qui serait inaugurée lors d’un éventuel premier mandat de Québec 21, permettrait de «briser l’isolement, de créer des liens et de nourrir les valeurs d’entraide et de solidarité» chez les plus de 50 ans, a fait savoir M. Gosselin qui a dit s’inspirer de modèles de centres qui existent déjà à Laval et à Saint-Jérôme.

Une importante place y sera accordée à la pétanque intérieure et au pickleball, un sport en vogue mélangeant le tennis, le tennis de table et le badminton, a-t-il ajouté.

Qualité de vie

Outre ce centre récréatif, Jean-François Gosselin s’engage également à tenir un sommet sur la qualité de vie lors de la première année d’un possible mandat.

Cette vaste consultation publique, financée à même le budget de fonctionnement de la Municipalité, viserait «l’écoute du milieu pour proposer un projet qui saura répondre aux attentes et aux besoins. Les différents intervenants seront consultés pour être partie prenante du projet afin que ce dernier soit le plus en adéquation possible avec les besoins en la matière», écrit Québec 21.

Selon le chef du parti, «bâtir l’avenir d’une ville, ça ne se fait pas dans un bureau clos avec quelques personnes (...) Aménagement urbain, aménagement du territoire, mobilité, économie... tous les sujets seront abordés afin de bâtir cette ville ensemble».

