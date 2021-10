Joueurs accusés d’agression sexuelle: le maire de Victoriaville souhaite une décision exemplaire de la LHJMQ

Tout comme la ministre Isabelle Charest, le nouveau maire de Victoriaville, Antoine Tardif, s’attend à une décision exemplaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) dans le dossier des joueurs des Tigres accusés d’agression sexuelle.

Au lendemain du dépôt des accusations criminelles contre les deux hockeyeurs, le circuit Courteau n’avait toujours pas rendu son verdict mercredi après-midi quant au sort des accusés au sein de l’organisation.

Les accusations d’agression sexuelle contre Nicolas Daigle et Massimo Siciliano sont tombées le jour même de l’assermentation d’Antoine Tardif dans ses fonctions de maire de Victoriaville.

En entrevue à TVA Nouvelles mercredi pour discuter de ses priorités, il s’est rallié à la position de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

«Je suis d’accord avec ses propos, la ligue doit être exemplaire», a dit M. Tardif.

Antoine Tardif est lui-même un ancien gardien de but de la LHJMQ. Il a participé à 135 parties en saison régulière entre 2006 et 2010.

«Ce sont des accusations très graves. J’ai parlé à la ligue et à l’organisation des Tigres. J’ai confiance qu’ils vont prendre la bonne décision. On l’attend d’une heure à l’autre et je pourrai commenter davantage une fois qu’elle sera connue», a indiqué celui qui a d’ailleurs gagné la Coupe du Président avec les Voltigeurs de Drummondville.

Même élan, nouveau souffle

Élu par acclamation vendredi dernier, le jeune père de famille s’engage à poursuivre dans la lignée de son prédécesseur André Bellavance.

«Vous ne verrez pas de fracture avec l’administration précédente, je suis fier du travail accompli par mes prédécesseurs et je souhaite le poursuivre en amenant un vent de fraîcheur, ma couleur, mes idées et ma jeunesse pour aider Victoriaville à aller encore plus loin», a dit M. Tardif.

Parmi ses objectifs au cours de son mandat, il veut stimuler la construction et le développement de la ville, lutter contre la pénurie de main-d’œuvre et les changements climatiques, faire rayonner Victoriaville et réduire le taux de taxation des citoyens.

«Je veux réussir à baisser les taxes sans couper dans les services. Pour y arriver, je mise sur le développement et l’entrée d’argent neuf», a mentionné l’ex-maire de Daveluyville, qui a aussi déjà travaillé comme conseiller politique du député fédéral conservateur Alain Rayes.

Un conseil réélu en majorité

Mis à part le changement de garde à la mairie, peu de changements sont à prévoir au conseil municipal de Victoriaville. Sept des 10 conseillers sortants ont été réélus par acclamation. Deux autres se représentent dans leur district respectif et une seule conseillère a choisi de quitter la politique municipale.

