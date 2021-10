La Caisse de dépôt lance Ambition ME

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a lancé, mercredi, un programme de financement baptisé Ambition ME offrant de 5 à 75 millions $ aux entreprises de taille moyenne afin de les propulser vers leur prochain stade de croissance.

• À lire aussi: Le cancer des paradis fiscaux

• À lire aussi: Plus de 20 acteurs financiers du Québec se mobilisent pour l’urgence climatique

«La CDPQ investit dans les moyennes entreprises du Québec depuis des décennies. Nous sommes donc aux premières loges pour observer l’évolution de leurs besoins et les tendances qui se dessinent. Visée internationale, développement de compétences, intégration technologique, perspectives ESG; les entrepreneurs d’aujourd’hui abordent les pratiques d’affaires différemment et la CDPQ adapte son offre pour leur permettre de concrétiser leurs ambitions», a expliqué Geneviève Bouthillier, vice présidente des moyennes entreprises privées et en investissement durable à la CDPQ.

De plus, la CDPQ ajoutera un segment «innovation» au sein de son offre d’investissement dédiée aux moyennes entreprises afin d’appuyer des sociétés en rupture avec les pratiques du passé, tant sur le plan technologique que sur des aspects ESG ou de gestion.

La CDPQ compte des partenaires opérationnels et des spécialistes diversifiés, en plus d’un réseau mondial et des experts répartis dans dix bureaux internationaux.

Ces atouts précieux permettent d’accompagner les moyennes entreprises d’ici dans leurs projets de création de valeur et dans le développement de leur plan stratégique.

«Notre portefeuille compte un nombre important de sociétés qui, appuyées dès le départ par notre équipe dédiée aux moyennes entreprises, se sont hissées au rang de grande entreprise. C’est pour nous une source de fierté qui illustre à la fois tout le potentiel des entreprises d’ici et notre capacité à créer de la valeur», a affirmé Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des placements au Québec et de l’investissement durable à la CDPQ.