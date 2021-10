La Matapédia tire de la patte au chapitre de la vaccination

Les élus de La Matapédia ont lancé une offensive pour encourager les gens de la MRC Bas-Laurentienne à se faire vacciner, mercredi, alors que la région a enregistré 15 nouvelles infections.

Ils étaient 77,4 % des résidents de 12 ans et plus adéquatement vaccinés, mercredi. La MRC s’est ainsi retrouvée avec le plus faible taux de couverture vaccinale au Bas-Saint-Laurent, alors que la moyenne pour la région est de 85,2 %.

Seuls 60 % des 18 à 40 ans ont reçu deux doses de vaccin.

«On a un petit coup de pouce à donner pour augmenter notre taux de vaccination», a soutenu le maire d’Amqui Pierre D’Amours.

Selon les élus, un faux sentiment de sécurité s’est installé dans la région qui a été épargnée dans les trois premières vagues. Mais les choses ont changé, au cours du dernier mois. Plus d’une vingtaine de cas positifs ont été rapportés dans la Matapédia. La majorité des gens infectés n’était pas adéquatement vaccinée.

«On croit que c’est ailleurs, mais malheureusement, là on se rencontre que dans les deux dernières semaines ça arrive chez nous», a confirmé la Dre Mélanie Blanchette, omnipraticienne à l’hôpital d’Amqui.

Par ailleurs, des résidents de la MRC ont été hospitalisés à l’hôpital de Rimouski après avoir développé des complications liées à la COVID-19.

La multiplication des cas fait craindre le pire pour le réseau de la santé, qui est aux prises avec un manque de personnel, à l'hôpital d'Amqui.

«Une infirmière, une infirmière auxiliaire seulement absente sur un quart de travail c’est sûr que ça amène un manque de ressources donc malheureusement on a besoin de transférer des patients à l’extérieur», a expliqué Dre Blanchette.

«Je connais quelqu’un, c’est un propriétaire de ferme, un de ses employés a contracté la COVID-19, il était non vacciné; il a été obligé de garder ses enfants pendant une douzaine de jours, ses employés ont tous été obligés d’aller se faire dépister, il a eu un manque à gagner au niveau du personnel et on le sait ces temps-ci sur une ferme, il y a toujours du travail», a partagé Nelson Pilote, maire de Saint-Alexandre-des-Lacs.