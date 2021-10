Le couple arménien réalise son rêve

Le chemin a été plus long et tortueux que souhaité, mais les patineurs artistiques Tina Garabedian et Simon Proulx-Sénécal ont finalement obtenu leur qualification olympique en prévision des Jeux de Beijing dont le coup d’envoi sera donné le 4 février.

Écarté du championnat mondial en avril dernier à Stockholm parce que Proulx-Sénécal avait été déclaré positif à la COVID-19, résultat qui était en fait un faux positif au départ, le couple de danseurs qui réside et s’entraîne à Montréal s’est qualifié sous les couleurs de l’Arménie le 25 septembre à Oberstdorf en Allemagne à l’occasion de la compétition de la dernière chance. Quatre places étaient à l’enjeu et ils ont terminé au 3e rang de la sélection.

« On réalise notre rêve de participer aux Olympiques, a résumé Garabedian qui a vu le jour dans la métropole de parents arméniens. C’était notre dernière chance de se qualifier puisque notre demande de révision auprès de l’ISU avait été refusée. Nous étions plus stressés avec les tests de COVID-19 que par la compétition. »

« Nous sommes passés par toute la gamme des émotions, de renchérir Proulx-Sénécal qui recevra son passeport arménien sous peu pour l’année 2022. Notre sélection est encore plus satisfaisante en raison de ce qui nous est arrivé. Je suis encore sur mon petit nuage. L’Arménie est mon pays d’adoption et une participation aux Jeux a toujours été notre rêve depuis nos débuts ensemble il y a six ans. »

Patineur positif

Proulx-Sénécal a craint le pire en Allemagne. « Un patineur de mon groupe précompétition a reçu un résultat positif, a-t-il raconté. Je m’étais entraîné avec lui et j’ai eu peur. Nous avons poussé des cris de joie quand j’ai reçu un résultat négatif la veille de la compétition. Le patineur avait une toux violente et je me suis tenu loin de lui. C’était épeurant. Il a été retiré de la compétition après qu’un test PCR a confirmé le premier résultat. »

« Je crois que l’ISU a appris de ce qui s’est passé en Suède au mondial, d’ajouter Proulx-Sénécal. En misant sur des tests antigènes et non PCR comme au mondial, ils voulaient éviter que les résultats rentrent trop tard comme ce fut le cas pour moi. On recevait les réponses 15 minutes après le test. »

Spectateur attentif

Garabedian et Proulx-Sénécal deviennent le premier couple arménien de danseurs à se qualifier pour les Olympiques depuis 2006 à Turin et seulement le deuxième couple de l’histoire du pays à réussir l’exploit.

« Le directeur du comité olympique arménien était présent sur place et il était vraiment content de notre sélection, a souligné le patineur affilié au club de Saint-

Hubert. Il nous avait déjà vus en vidéo, mais c’était la première fois qu’il nous voyait patiner en direct. »

Garabedian est touché par l’appui de ses compatriotes. « Wow, a-t-elle exprimé. Je suis très contente de tous les commentaires reçus. Leur appui vaut beaucoup pour moi. Mes parents étaient présents en Allemagne et nous avons vécu beaucoup d’émotions. Nous étions tous en larmes. C’est très cool que mes parents aient pu être présents. Ma mère est toujours présente et il n’était pas question qu’elle rate la compétition la plus importante pour me qualifier. »

Le couple quittera Montréal le 11 octobre. Des compétitions du 14 au 17 octobre à Budapest et du 28 au 31 à Zagreb sont au programme. Les championnats européens suivront en France en janvier avant les Olympiques en février.

« Notre premier objectif est de se qualifier pour le programme long des Jeux, a expliqué Garabedian. Des 23 couples qui prendront part au programme court, les 20 premiers continueront pour la finale. Par la suite, on aimerait terminer en 17e ou 18e place. Au championnat européen, notre objectif est de terminer parmi les 12 premiers. »