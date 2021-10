Anne Caron et Josée Masson, respectivement présidente du conseil d’administration et directrice générale et fondatrice de Deuil-Jeunesse, inaugureront officiellement ce matin le Jardin Norah et Romy, soit l’espace commémoratif en mémoire des fillettes Norah et Romy Carpentier décédées en juillet 2020 dans les circonstances que l’on connaît. Fruit du travail de plusieurs personnes, et ce depuis de très nombreux mois, le jardin, situé dans la cour arrière de Deuil-Jeunesse, boulevard Mathieu dans l’arrondissement Charlesbourg à Québec, servira « d’espace de paix, de réflexion et de passion » pour la clientèle de l’organisme. On y retrouvera d’ailleurs de nombreux éléments représentant les intérêts des deux jeunes filles parties trop tôt. Amélie Lemieux, maman de Norah et Romy, sera sur place pour dire quelques mots. Sur la photo, une esquisse du Jardin Norah et Romy.

Voyage dans l’univers de Van Gogh

Admiratif du travail de Vincent Van Gogh, le peintre de Québec Jean Gaudreau a décidé de lui rendre hommage en reproduisant 12 toiles du maître, mais à sa façon. Ces toiles sont exposées présentement au Palais Montcalm (jusqu’au 12 octobre), mais se retrouvent aussi dans un livre (photo) Hommage à Van Gogh par Gaudreau, publié aux Éditions Sylvain Harvey, disponible en librairie partout au Québec. Dans cet ouvrage, au prix de 24,95 $, les œuvres de Gaudreau sont accompagnées de textes rédigés par Robert Bernier, spécialiste et auteur de multiples ouvrages sur l’art pictural. Notons aussi la présence de citations de Van Gogh extraites de lettres écrites par l’artiste à son frère Théo.

20 ans d’engagement

Le conseil d’administration de l’organisme communautaire Entraide-Parents a retenu récemment à souligner l’implication de sa directrice générale, Nathalie Issa (photo). Avant d’occuper ses fonctions chez Entraide-Parents, Nathalie a été secrétaire pendant un certain temps. Ensuite, elle est retournée aux études en counseling et orientation puis elle a fait ses stages chez Entraide-Parents. Par la suite, elle a continué à animer occasionnellement des ateliers qui correspondaient à la philosophie de l’organisme. Après être devenue intervenante à temps plein, elle accédait, 10 ans plus tard, au poste de directrice générale. Sa plus grande fierté demeure la création du programme « Parents de Tout-Petits » conçu pour offrir aux parents d’enfants de 2 à 6 ans, un apprentissage progressif, pratico-pratique et immédiatement applicable au quotidien afin de favoriser les expériences parentales positives. Entraide-Parents fêtera ses 40 ans de fondation en 2022. https://www.entraideparents.com.

En souvenir

Le 6 octobre 1995. l’Avalanche du Colorado dispute son premier match dans la LNH au McNichols Arena et l’emporte 3-2 sur les Red Wings de Détroit. Valeri Kamenski (photo) marque deux buts, le tout premier but dans l’histoire de L’Avalanche et le but gagnant en fin de 3e période.

Anniversaires

Nathalie Gauthier (photo), spécialiste des produits Fiat et Alfa-Roméo du Groupe JD, 50 ans... Alain Blanchet, président de LS Blanchet...Daniel Brière, ex-joueur de la LNH, 45 ans...Raphaëlle, 3e enfant de Véronique Cloutier et Louis Morissette, 12 ans...Pierre-Alexandre Rousseau, ex-skieur acrobatique québécois, 42 ans...Elisabeth Shue, actrice américaine de cinéma, 58 ans...Jean-Paul Baert, entraîneur et animateur québécois, 71 ans...Nicolas Peyrac, chanteur français, 72 ans...Ginette Ravel, chanteuse québécoise, 81 ans...Raymond Malenfant, homme d'affaires à la retraite, 91 ans.

Disparus

Le 6 octobre 2020 : Eddie Van Halen (photo), 65 ans, guitariste flamboyant, iconique et légendaire... 2020 : Johnny Nash (photo), 80 ans, chanteur américain « I Can See Clearly Now » en 1972... 2019 : Gustave « Géant » Ouimet, 58 ans, comédien québécois au physique très imposant... 2018 : Scott Wilson, 76 ans, acteur américain (Walking Dead) ... 2017 : Jean-Yves Soucy, 72 ans, romancier et scénariste québécois... 2015 : Billy Joe Royal, 73 ans, chanteur américain (Down in the Boondocks) ... 2013 : Félix Rozen, 75 ans, peintre et sculpteur français... 2010 : Colette Renard, 85 ans, chanteuse et actrice française... 2005 : Michel Brouillette, 74 ans, pianiste, chef d’orchestre, compositeur et arrangeur... 1998 : Mark Belanger, 54 ans, joueur de baseball (Orioles – Dodgers) ... 1996 : Gilles Hénault, 76 ans, le père de la poésie moderne québécoise... 1989 : Bette Davis, 81 ans, actrice américaine.