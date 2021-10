Le Kraken est prêt pour sa première campagne

Après avoir conclu son calendrier préparatoire avec un gain de 4 à 0 sur les Canucks de Vancouver lundi dernier, le Kraken de Seattle se sent en confiance à l’approche du premier match de son histoire en saison régulière.

«Je pense que nous avons joué suffisamment de matchs préparatoires pour que tout le monde connaisse les habitudes de chacun», a dit le gardien Philipp Grubauer, dont les propos ont été traduits par le site francophone de la Ligue nationale.

«Ce n'était pas le cas lors des premiers matchs parce qu'il y avait plusieurs gars différents dans la formation. Au cours des deux plus récentes rencontres, nous avons été en mesure de mieux nous comprendre.»

La 32e formation du circuit Bettman a maintenu un dossier de 4-2 lors des affrontements préparatoires. Ces matchs ont permis à Grubauer d’avoir une bonne idée du type de club qui évoluera devant lui.

Rappelons que le gardien a été embauché à titre de joueur autonome le 28 juillet dernier. Il avait préalablement évolué pour l’Avalanche du Colorado.

«Nous n'avons pas de Nathan MacKinnon ou de Mikko Rantanen, a-t-il mentionné. Nous nous devons de jouer en unité de cinq, notre succès repose sur le soutien de nos défenseurs. Si nous nous soutenons et que nous sommes agressifs sur la rondelle, ça ressemblera à ce qu'on a vu [contre les Canucks].»

«Tout le monde joue en équipe, ce qui rend le travail plus facile et pas seulement pour moi, a ajouté Grubauer. C'est plus facile pour les partenaires en défense, pour les attaquants. Tout le monde s'améliore dans le système et réduit les erreurs. On regarde les vidéos pour voir nos erreurs et pour s'assurer de ne plus les reproduire.»

Le Kraken sera en action le 12 octobre prochain, alors qu’il visitera les Golden Knights à Vegas.

