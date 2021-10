L’entreprise de Québec UEAT avalée par Moneris

L’entreprise ontarienne spécialisée dans les solutions de paiement Moneris met le grappin sur la jeune pousse prometteuse d’ici UEAT.

• À lire aussi: Sérieux coup de pouce de la part de Google pour UEAT au Québec

La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, a été conclue ces derniers jours. UEAT, qui enregistre une forte croissance depuis sa création en juin 2017, compte plus de 125 travailleurs au Québec et à l’étranger.

Ces dernières années, la compagnie a pris de l’expansion grâce à différentes rondes de financement. Plus de 10 millions $ ont été amassés.

D’ailleurs au printemps, UEAT était sur le point de compléter une nouvelle ronde de financement de 30 millions $ lorsque Moneris a cogné à sa porte.

«Nous n’étions pas à vendre», raconte le président et cofondateur Martin Lafrance. «Moneris voulait participer à cette ronde. Nous trouvions cela un peu risqué, considérant qu’ils sont dans le paiement. On se demandait comment les autres aux alentours allaient réagir», poursuit-il.

Ce dernier estime que Moneris détient 40 % du marché du paiement au Canada, dont 98 % du marché de la restauration rapide.

M. Lafrance et ses partenaires ont finalement refusé la première proposition de Moneris. «Nous avions déjà tous nos joueurs, dont un groupe américain. Nous voulions suivre notre plan de match», répond l’homme d’affaires.

La compagnie ontarienne n’avait toutefois pas dit son dernier mot. Elle propose alors d’acquérir UEAT, spécialisée dans les solutions de commandes pour les restaurateurs permettant d’améliorer l’expérience des clients.

«Nous avons finalement acheté leur rêve. [...] Ils nous ont fait plusieurs promesses durant les discussions. C’était important pour nous que le siège social reste à Québec et que l'on conserve notre autonomie à 100 %. Ils nous laissent opérer notre entreprise et en plus ils vont investir massivement pour nous permettre de monter la compagnie à une valorisation d’un milliard de dollars comme nous souhaitons le faire», énumère M. Lafrance.

Les membres de la direction conservent leur poste. Aucun licenciement n’est prévu. Au contraire, l’entreprise prévoit embaucher 200 talents supplémentaires dans la Capitale-Nationale ces deux prochaines années.

Déjà des partenaires

UEAT et Moneris se connaissent déjà depuis plusieurs années. L’entreprise ontarienne était le fournisseur de services de paiement privilégié des clients de la compagnie québécoise à travers le pays.

La direction espère maintenant profiter des partenaires dans le secteur de la restauration de Moneris pour poursuivre sa croissance au Canada. Elle veut également prendre de l’expansion sur le marché des États-Unis.

«Il y a 43 000 restaurants au Canada. On va pouvoir implanter nos solutions dans une quantité importante d’établissements», note le président.

Pour l’expansion au pays de l’Oncle Sam, le plan d’affaires prévoit au moins une acquisition d’ici deux ans. Une compagnie a déjà été ciblée, confirme la direction. Le budget disponible est de 10 millions $.

«Le but est de faire un premier succès et par la suite d'en faire d'autres. On risque de faire des dizaines d’acquisitions ces prochaines années», affirme Alexandre Martin, directeur général et cofondateur de UEAT.

Pour Moneris, l’acquisition de UEAT permet d’ajouter des outils numériques dans son portefeuille. Des solutions qui pourraient s’avérer efficaces en cette période de rareté de la main-d’œuvre.

«Cette acquisition permet de renforcer notre engagement à offrir des solutions à valeur ajoutée aux propriétaires d’entreprises canadiennes», dit Pasquale Pizzi, vice-président gestion des comptes nationaux. «La restauration a changé énormément avec la pandémie. Cela a obligé plusieurs entreprises à modifier leur modèle d’affaires», poursuit-il.

UEAT

Siège social : À Québec

Employés : Plus de 125

L’entreprise a des employés au Québec, dans toutes les provinces canadiennes, au Pérou, aux Philippines et en Europe.

À VOIR AUSSI