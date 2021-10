Marie Davidson au Festival Phénomena

La musicienne polyvalente Marie Davidson, acclamée à travers le monde pour ses créations éclectiques, présentera en lever de rideau du Festival Phénomena le spectacle Renegate Breakdown, entourée de son groupe L’Œil nu.

Impliquée dans les scènes électronique et underground montréalaises depuis 15 ans, Marie Davidson a consolidé son statut d’incontournable à la parution de l’album Working Class Woman, dont le nom a été inscrit sur la courte liste du prix Polaris en 2018. Habituée des tournées mondiales, la musicienne de 34 ans accumule des millions d’écoutes sur les plateformes de musique en continu. Elle en est à une troisième présence à Phénomena, événement orchestré par sa mère qui soulignera son dixième anniversaire cette année.

« C’est un festival que je respecte beaucoup, au-delà du fait que c’est ma mère [qui le dirige], a-t-elle indiqué en entrevue téléphonique. Ce n’est pas un festival qui est snob, il y en a pour tous les goûts. Je pense sincèrement que c’est un festival qui est inclusif. »

Programmation

Le Festival Phénomena, qui se déroulera du 7 au 22 octobre, propose une programmation de huit spectacles en salle, huit performances extérieures et deux expositions. L’an dernier, Phénomena avait présenté une édition virtuelle.

C’est aussi un retour en présentiel pour Marie Davidson, qui n’a pas foulé les scènes montréalaises depuis deux ans.

« C’est très important pour moi de jouer à Montréal et ça fait très longtemps, a-t-elle confirmé. Sans le public montréalais, il n’y aurait pas de Marie Davidson en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. »

La musique de Marie Davidson a été créée pour être jouée en direct, devant un public. La pandémie a alors été « très dure et déprimante » pour elle, qui a dû aligner les captations vidéo et les projets alliant son et image.

« Je trouve ça dur que tout soit toujours renvoyé à l’image, de nos jours, à travers les réseaux sociaux ou les vidéoclips, se désole-t-elle. La pandémie a vraiment exacerbé ça. Remonter sur la scène, pour nous, c’est vraiment plus excitant que de faire des tournages. »

Un son plus organique

Les amateurs de Marie Davidson, habitués aux synthétiseurs, séquenceurs et boîtes à rythmes, étaient peut-être étonnés d’entendre autant de sonorités organiques dans le projet Persona, dévoilé au mois d’août avec le groupe L’Œil nu.

Accompagnée par les musiciens Pierre Guerineau, Jesse Osborne-Lanthier et Asaël Robitaille, elle y présente un son qui amalgame musique acoustique et électronique.

« En solo [le processus] est plus robotique, plus “machine-woman”, philosophe-t-elle. Le projet avec le groupe est plus organique, humain. Ce qui est bon pour moi, c’est de faire les deux. »

Le spectacle de Marie Davidson et L’Œil nu aura lieu le 8 octobre à La Tulipe.