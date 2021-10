Mes Lauréats pour 2021

Gérants de l’année

Ligue Nationale : Gabe Kapler. Après avoir failli être congédié à Philadelphie, Kapler a relevé tout un défi avec les Giants, une équipe à laquelle les observateurs ne concédaient que très peu de chance de succès en 2021. Il a réussi à les faire mentir dans une division où il devait rivaliser avec les Dodgers et les Padres.

Mentions honorables pour Mike Schildt, des Cards, pour avoir connu une fin de saison exceptionnelle avec 17 victoires de suite et à Craig Counsell qui a mené les Brewers au championnat, même dans une division faible.

Déception : Jayce Tingler, des Padres, qui n’a pu faire mieux malgré les acquisitions que la direction de l’équipe lui a données.

Ligue Américaine : Kevin Cash. Le pilote des Rays a remporté un deuxième championnat de suite dans l’Est malgré une liste de paie ridiculement basse et la présence des Yankees, des Red Sox et des Blue Jays.

Mentions honorables pour Alex Cora, des Red Sox, à qui les observateurs prédisaient une bataille avec les Orioles pour le dernier rang de l’Est et qui les a fait royalement mentir, et à Charlie Montoyo, des Blue Jays, qui a su maintenir son équipe au plus fort de la course aux séries malgré une relève chancelante en début de saison.

Déception : Rocco Baldelli, des Twins, dont la performance a incité la direction de l’équipe à se défaire d’importants éléments en milieu de campagne.

Trophée Cy Young

Ligue Nationale : Une course à trois que le vétéran Max Scherzer devrait remporter malgré les prestations de deux de ses coéquipiers, dont Walker Buehler pour les Dodgers en l’absence de Clayton Kershaw. Il a affiché l’une des meilleures moyennes de points mérités et il a été parmi les cinq meilleurs au chapitre des retraits au bâton et des victoires.

Ligue Américaine : Une lutte à finir entre Gerrit Cole, des Yankees et Robbie Ray, des Blue Jays. Les deux ont été au coude-à-coude pour le nombre de manches lancées, les retraits au bâton et la moyenne de points mérités. Cole va probablement devancer Ray en raison du nombre des électeurs qui sont de la région de New York.

Ligue Nationale : Fernando Tatis fils, des Padres, qui devrait devancer l’excellent Juan Soto, des Nationals. Tatis n’a pas affiché une aussi bonne moyenne offensive que son rival, mais il l’a facilement devancé pour ce qui est des circuits et des points produits.

Ligue Américaine : Vladimir Guerrero fils, des Blue Jays. Le Japonais Shohei Ohtani va probablement l’emporter en raison de sa polyvalence puisqu’il est aussi un lanceur. Mais, « Vladito » a affiché une moyenne supérieure au bâton et aussi une meilleure production, tout en lui étant supérieur pour le nombre de coups sûrs, les points marqués et

la moyenne de présences sur

les sentiers.

Dommage pour les Blue Jays

Malgré la belle poussée des dernières semaines, les Blue Jays n’ont pu réaliser leur rêve de participer aux séries quand les Red Sox et les Yankees ont gagné leurs derniers matchs de la saison.

Une belle saison malgré tout pour la troupe de Charlie Montoyo.

Une saison qui a fourni d’intenses moments grâce aux performances de Marcus Semien et Vladimir Guerrero fils et celles des lanceurs Robbie Ray et Alek Manoah. Sans oublier le retour en forme de George Springer et du releveur canadien Jordan Romano.

Cependant, il faut réaliser, une fois de plus, que : « Rien ne sert de courir... il faut partir à point » !

Les défaillances des releveurs en début de campagne ont coûté cher.

Les séries 2021

Avant que ne débutent les séries éliminatoires de cette année, voici ce que j’anticipais comme résultats.

Ma boule de cristal était-elle embuée ?

Série Brewers vs Braves : Braves

Braves Série Dodgers vs Cards : Dodgers

Dodgers Série Yankees vs Red Sox : Red Sox

Red Sox Série White-Sox vs Astros: Astros

Mes prédictions ne sont pas basées sur la logique, mais bien sur mes intuitions.

J’ai bien sûr beaucoup de respect pour Tony La Russa, mais je crois que les Astros ont une équipe mieux équilibrée pour les courtes séries.

Les Yankees contre les Red Sox ? Le fait de jouer à domicile devrait favoriser la troupe d’Alex Cora.

J’opte aussi pour les Braves contre les Brewers. Ces derniers n’ont pas eu tellement d’opposition durant la saison régulière tandis que les Braves ont lutté farouchement pour remporter le titre de leur division.

Vladimir Guerrero père

Lorsqu’il parlait de Vladimir Guerrero père, Frank Robinson disait sans retenue qu’aucun lanceur n’était en sécurité lorsqu’il effectuait un lancer face à ce frappeur.

Et Robinson avait précisé qu’il n’avait connu aucun frappeur plus dangereux que Guerrero tout au long de sa carrière, autant comme joueur que comme gérant.

Jose Mesa, ancien lanceur étoile des majeures, a même déclaré que le Diable en personne ne voudrait pas l’affronter comme lanceur !

En 2002, Guerrero avait bouclé sa saison avec les Expos avec une fiche de 40 buts volés et 39 circuits.

Ichiro Suzuki

Le Japonais Ichiro Suzuki est arrivé aux États-Unis avec la réputation d’être un excellent frappeur.

En effet, Suzuki est devenu le premier frappeur des majeures à réaliser trois séquences d’au moins 15 matchs avec des coups sûrs au cours d’une même campagne. À sa première saison avec les Mariners,

Suzuki a connu des séquences de 15, 23 et 21 matchs avec au moins un coup sûr.

Il revendique aussi l’honneur d’avoir été le dernier frappeur de la ligue Américaine à avoir conservé une moyenne au bâton de ,600 dans une série d’après-saison. En 2001, dans la série de division, Ichiro avait obtenu 12 coups sûrs en 20 présences officielles au bâton pour une moyenne de ,600.

Robin Yount

L’ancien des Brewers de Milwaukee, Robin Yount, est le seul qui peut se vanter d’avoir mérité le titre de Joueur le plus utile à son équipe de la Ligue Américaine comme joueur d’avant-champ puis, quelques années plus tard, d’avoir hérité du même honneur, à titre de voltigeur.

En 1982, Yount a mérité un tel honneur alors qu’il était le joueur d’arrêt-court des Brewers et, en 1989, soit sept années plus tard, il a récidivé comme voltigeur de centre.

En 1982, lors de sa seule série mondiale, soit contre les Cards, Yount a affiché une moyenne offensive de ,414 ainsi qu’une moyenne de présence sur les sentiers de ,452 en plus d’une moyenne de puissance de ,621.