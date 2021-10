Nous avons besoin de vrais débats au Québec

Le temps est venu, je crois, de créer une véritable émission de débats au Québec.

Non pas pour suivre l’actualité politique. La Joute, à LCN, fait remarquablement ce travail. Je parle plutôt d’une émission qui aborderait les grands enjeux de société. Je l’imagine hebdomadaire. Une heure chaque jeudi soir.

Cette émission ne devrait pas avoir peur d’être « trop intello ». L’anti-intellectualisme ne domine plus au Québec.

Pluralisme

J’imagine d’avance certains sujets : par quoi les Québécois ont-ils remplacé le catholicisme ? Doivent-ils le regretter ? L’écoanxiété relève-t-elle du délire ? Est-ce que l’idéologie trans va trop loin ? Faut-il libérer l’école de l’hyper-technologie ? Est-il permis de critiquer le féminisme ?

Il faudrait conjuguer l’esprit de camaraderie et le vrai pluralisme idéologique. C’est un défi. Il n’est pas si simple de bien s’entendre avec des gens qui pensent vraiment différemment de nous. C’est pourtant possible, et le plaisir de débattre se cultive.

Imaginons une équipe idéale.

Qu’on me pardonne de commencer par mon camp, mais il faudrait y trouver un nationaliste un peu conservateur capable de détricoter le politiquement correct. Je pose la candidature d’Étienne-Alexandre Beauregard, un jeune intellectuel remarquable qui publiera bientôt son premier livre. Car il faut miser sur les jeunes talents. Ce rôle serait aussi bien occupé par l’historien Frédéric Bastien ou l’essayiste Martin Lemay.

Je vois aussi dans cette joyeuse bande un critique culturel. Le nom de Sophie Durocher s’impose. Car le monde des arts et de la culture est aussi traversé par des enjeux sociaux et idéologiques. J’imagine aussi dans ce rôle Claudia Larochelle.

Un philosophe ne serait pas de trop et Normand Baillargeon serait à sa place. Sa culture immense, son ouverture intellectuelle, sa bienveillance éclaireraient le public.

L’écrivain et cinéaste Carl Leblanc brillerait dans cette bande. C’est un des esprits les plus brillants de la société québécoise. Ou alors l’essayiste Patrick Moreau. Il est remarquable.

Il faudrait aussi un woke parlable, capable de ne pas insulter ceux qui ne le sont pas. Qui ? Je n’en connais pas beaucoup. Nous pourrions organiser des auditions. Statistiquement, cela doit exister. Mais je propose un nom, à tout hasard : la néoféministe de gauche Judith Lussier. Elle habite selon moi un monde parallèle, mais elle a toujours gardé un canal de communication avec le nôtre. C’est déjà ça de pris. J’ajoute qu’elle sait discuter. C’est important aussi.

Intellectuels

Et pour piloter le tout ? Je prendrais Emmanuelle Latraverse comme animatrice. Elle serait capable de nous faire décoller du quotidien immédiat, de voir les enjeux de fond derrière l’actualité ébouriffée et d’aborder les événements avec un angle original, en mordant dans le vif du sujet. C’est un talent bien plus rare qu’on le dit dans notre société où on peine à prendre de la hauteur.

J’ai l’impression que les Québécois attendent une telle émission.

Ils découvriraient qu’il y a beaucoup d’esprits brillants au Québec. Donnons-leur la parole !

Si cette émission n’existe toujours pas à mon retour de Paris (j’y passe l’année, ça me donne des idées !), je ferai tout pour la créer !