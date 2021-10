Porter Airlines a repris tous ses vols

Le transporteur torontois Porter Airlines, qui a repris graduellement ses vols depuis le 8 septembre dernier, dessert dorénavant toutes les destinations où il opérait avant la pandémie de COVID-19.

Porter Airlines a ainsi repris mercredi ses vols à Fredericton et à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ainsi que dans quatre villes ontariennes, soit Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins et Windsor.

Porter Airlines dessert notamment Montréal, Québec et Mont-Tremblant (vols saisonniers), ainsi que des villes américaines comme New York, Chicago, Boston et Washington.

«Il s'agit d'une étape importante dans notre reprise, alors que nous retournons sur tous nos marchés, qui seront ouverts à longueur d'année», a indiqué Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines.

«Nous avons hâte de voir un plus grand nombre de nos passagers dans ces destinations, a-t-il ajouté. Plus de 1000 membres de l'équipe de Porter sont maintenant au travail pour soutenir ces efforts, alors que nous nous concentrons sur le rappel de toute notre main-d'œuvre et l'ajout de vols supplémentaires dans les mois à venir.»

