Primes et temps supplémentaires: le salaire d'une infirmière monte à 350 000$

Une infirmière en Outaouais a touché plus de 350 000 $ grâce aux temps supplémentaires et aux primes dans la dernière année.

Un salaire qui confirme la pénurie de main-d’œuvre dans ce domaine selon le syndicat.

«Si j’étais une citoyenne et je voyais ce montant-là (...) c’est qu’il en manque beaucoup (d’employés), ça, c’est inquiétant et ça démontre qu’il a une pénurie de main-d’œuvre dangereuse et il faut un changement radical», explique Karine D’Auteuil, présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais.

Le salaire de l’assistante infirmière en chef est de 354 312$. De ce montant 216 952$ provient du temps supplémentaire et 65 818$ des primes.

Au total, huit infirmières ont réussi à gagner au-dessus de 200 000$ selon le CISSSO.

Le CISSSO mentionne qu’il manque environ 350 infirmières pour offrir des soins en Outaouais.