«Star Académie»: dernière chance de participer aux auditions

Les auditions de Star Académie 2022 tirent déjà à leur fin. Après une tournée du Québec et du Nouveau-Brunswick dans les dernières semaines, l’autobus aux couleurs de la populaire émission reviendra se garer à Montréal ce week-end, pour une ultime série de rencontres avec de futurs candidats potentiels.

Ce vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 octobre, les chanteurs et chanteuses intéressé(e)s à tenter leur chance pourront se présenter à l’hôtel Fairmont Reine Elizabeth (sur rendez-vous seulement, mesures sanitaires obligent) pour avoir l’occasion de se faire valoir devant les juges. Et, qui sait, peut-être obtenir un laissez-passer pour entrer à l’académie de Waterloo après les Fêtes!

On peut s’inscrire pour passer en audition à l’adresse staracademie.ca. Un courriel de confirmation est envoyé après l’inscription, avec une heure précise de convocation. Une preuve de vaccination adéquate sera exigée sur place.

