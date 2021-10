Un nouveau siège social qui a de la gueule pour Mondou

Une entreprise familiale 100 % québécoise dont la quatrième génération vient de prendre le contrôle célèbre en grand avec un nouveau siège social de 16 millions de dollars à Anjou, sur l’île de Montréal.

Pour se payer une telle maison, il faut avoir le vent dans les voiles, et c’est absolument le cas pour le Groupe Legault, qui possède Mondou, la plus grande chaîne de magasins pour animaux du Québec.

« C’est le plus beau siège social du Québec de par sa localisation et sa conception », assure Marie-France Legault, 28 ans, comptable de formation et membre de l’équipe, qui a conçu et supervisé le projet de A à Z.

Photo Pierre-Paul Poulin

Des airs de campagne

Situé sur le bord d’un lac naturel, le bâtiment de 40 000 pi2 est fenêtré à la grandeur. On se sent presque en campagne.

Les plafonds sont hauts – 24 pieds –, les planchers chauffants. On y trouve un gym, une salle de yoga, des vestiaires, des douches. Les salles de conférence, qu’on dirait à l’infini, portent toutes le nom d’une rue où se trouve un magasin Mondou.

La quatrième génération de Legault a mis le paquet. Ils ont engagé des firmes locales pour les épauler, comme Artopex, entreprise familiale d’ici qui a conçu du mobilier personnalisé. D’autres, comme Lauréat Pépin, Folio Design et Emblm, ont aussi participé à la création du siège social.

« On voulait un environnement qui donne envie de venir au bureau. C’est plus beau que chez nous », rigole Nicolas Legault, 37 ans, le dealmaker de la nouvelle génération.

C’est lui qui a trouvé le terrain en 2018, pour l’acheter en mai 2019. Situé à côté du centre de distribution de Mondou, on y trouvait... un vieux salon de quilles.

D’Anjou au reste du monde

Les Legault vont célébrer leurs 102 ans en affaires en novembre. Propriétaires de Mondou depuis 1983, ils ont fait passer le nombre de magasins de 1 à 74 au Québec.

Ils viennent d’acheter Ren’s Pets et ses 35 magasins en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Leur nouvelle usine de 50 millions de dollars à Drummondville sera prête en janvier prochain. Construite en partenariat avec le Groupe Inovo, une autre entreprise familiale québécoise, elle produira toute leur nourriture sèche pour chiens et chats, ce qui se fait en Ontario actuellement.

Les trois marques maison de Mondou dont Vetdiet sont offertes dans 500 points de vente aux États-Unis déjà, mais les ambitions du Groupe Legault sont beaucoup plus grandes.

Ils doivent toutefois grandir en embauchant. « Avec notre nouvelle maison, on se donne la chance de trouver le meilleur talent disponible », pense M. Legault.

Le chef de la direction du Groupe, Martin Deschênes, pense la même chose.

« Ces bureaux-là, c’est un statement. On dit à notre gang : on veut que vous soyez bien, et on veut continuer de grandir », dit-il.