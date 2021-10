Un projet de site pétrolier divise la communauté d’Odanak

Le projet de construction d’un site pétrolier dans la réserve autochtone d’Odanak, dans le Centre-du-Québec, divise la communauté abénakise. Si certains y voient une occasion de créer des emplois et de la richesse, d’autres souhaitent bloquer le projet par convictions environnementales.

C’est la compagnie mohawk Original Traders Energy, basée près de Hamilton, en Ontario, qui est à l’origine du projet. Il s’agit d’une station qui viserait à mélanger des produits chimiques à de l'essence avant que celle-ci ne soit redistribuée aux communautés autochtones du Québec.

Mais c'est loin de faire l'unanimité. Selon Jacques Watso, seul membre du conseil de bande qui s'oppose à la construction, des dizaines de millions de litres pourraient transiter par le futur site situé aux abords de la route 132.

«Ça fait 15 ans qu’on fait le virage écologique. On est les défenseurs du territoire, de la faune, de la flore et des valeurs traditionnelles abénakis. Ce n’est pas un projet viable pour moi, ma fille et les enfants d’Odanak à long terme», a dit M. Watso.

Qui plus est, le site pressenti est situé tout juste à côté du Collège Kiuna, un établissement collégial destiné aux autochtones. Une opposante au projet rencontrée mercredi soutient «qu’il ne fait pas de sens de construire ça à côté d’une école qui représente le futur. Le futur ce sont les jeunes, pas le gaz.»

Jacques Watso a aussi obtenu le soutien du Regroupement vigilance hydrocarbures Québec. Son coordonnateur national, Philippe Duhamel, était sur place mercredi pour dénoncer «une idée qui aurait été excellente il y a 50 ans».

D’ailleurs, le conseiller Watso souhaite lancer un message fort ce samedi en organisant une marche citoyenne sur le territoire. Il souhaite faire d’une pierre deux coups en lançant aussi un message politique, car ce sera jour d’élections à Odanak. «Il faut faire pression et montrer que l’environnement c’est une priorité.»

Le chef abénakis Rick O'bomsawin est quant à lui favorable à la construction. Original Traders Energy fait miroiter des redevances de 750 000 $ par année à la communauté et la création d'une vingtaine d'emplois. Mais le projet est encore embryonnaire selon lui.

«C’est très tôt dans le processus. Nous avons envoyé un feuillet aux membres de la communauté pour les informer, mais aussi connaître leurs inquiétudes et leur ouverture au projet. Le respect de l’environnement et des règles est notre priorité numéro un et ça revient toujours dans nos discussions avec la compagnie», a-t-il dit à TVA Nouvelles.

Avant d'aller plus loin, les promoteurs devront rencontrer les résidents d'Odanak pour répondre à leurs nombreuses questions. S'il y a trop d'opposition, un référendum pourrait être tenu selon le chef.

«Oui, il y a des gens qui s’opposent, mais il y en a aussi qui sont favorables. Notre mission au conseil c’est de s’assurer du bien-être de la communauté et ça vient avec la création d’emplois», a indiqué M. O'bomsawin.

Questionné à savoir quel type de message ce projet pourrait envoyer aux jeunes, il ajoute que le Canada aura besoin de pétrole pendant encore longtemps.

Et il y a la question de l'autorisation gouvernementale. Bien que les territoires autochtones ne soient pas soumis aux règles provinciales, le département «environnement et terre» d'Odanak, qui vise à conseiller les élus, recommandera au conseil de bande de les appliquer quand même. Notamment, celle de l'acceptabilité sociale.