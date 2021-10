Vous pensiez passer plus vite? la situation en santé s’est plutôt empirée

Attente à l’urgence, délai de chirurgie, séjour sur civière : plusieurs cibles de performance du réseau de la santé ont été abaissées l’an dernier à cause de la pandémie, et certaines n’ont même pas été atteintes.

En raison des bouleversements de la COVID-19, les objectifs de huit statistiques ont été révisés à la baisse en 2020-2021, montre le rapport annuel de gestion du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), diffusé hier.

Notamment, l’objectif de durée moyenne de séjour sur civière est passé de 13 heures à 15 heures. Et malgré cela, la cible n’a pas été atteinte. Parmi les raisons invoquées, on note la pénurie de personnel et la diminution de la capacité d’accueil.

« Un objectif de 15 heures, ce n’est pas l’idéal, mais il faut que la cible soit atteignable à un moment donné », réagit le Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec. Si un hôpital a un résultat de 17 heures et qu’on doit atteindre 12 heures, on sait qu’on ne l’atteindra pas. »

Toujours 90 minutes

Hier, ce dernier n’était pas au courant que des cibles avaient été changées. L’engagement électoral de la Coalition Avenir Québec de voir un médecin en 90 minutes, à l’urgence, a aussi été revu.

En 2020-2021, on visait désormais une consultation en 132 minutes, ce qui a été atteint de justesse, entre autres grâce à « une forte diminution des visites aux urgences ». Le MSSS vise encore l’objectif de 90 minutes, mais en 2022-2023.

« C’est irréaliste de penser qu’on va se rendre là, croit le Dr Boucher. Ça a empiré dans les dernières années. Si on réussit à inverser la tendance et l’améliorer, ce serait déjà un grand pas dans la bonne direction. »

Du côté des chirurgies, la cible maximale de gens en attente depuis plus de six mois a presque quadruplé, passant de 11 000 à 40 000. Là encore, cet objectif n’a pas été atteint (46 832 en attente). D’ailleurs, l’accès aux salles d’opération est encore au ralenti.

Quant aux chirurgies de cancer, le délai maximal d’opération a été révisé de 28 jours à 56 jours. Ainsi, 91 % des gens ont été opérés à temps alors que l’objectif se situait à 85 %.

Difficile en première ligne

En première ligne, 6,6 millions de Québécois (80,8 %) étaient inscrits auprès d’un médecin de famille, soit moins que l’objectif de 83 %.

« On a dû réorganiser le travail des médecins [...] pour répondre aux urgences de la pandémie, dit le Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. La situation demeure difficile, il y a énormément de pression. »

LES OBJECTIFS RÉVISÉS POUR 2020-2021

Délai moyen de prise en charge à l’urgence*

Ancienne cible : 120 min.

Nouvelle cible : 132 min.

Résultat : 132 min. (atteint)

Durée moyenne de séjour sur civière à l’urgence

Ancienne cible : 13 h

Nouvelle cible : 15 h

Résultat : 15,9 h (non atteint)

Chirurgies en attente depuis plus de 6 mois

Ancienne cible : 11 000

Nouvelle cible : 40 000

Résultat : 46 832 (non atteint)

Patients en attente d’un service en santé mentale

Ancienne cible : 9956

Nouvelle cible : 19 201

Résultat : 18 485 (atteint)

Autres cibles non atteintes

Population inscrite auprès d’un médecin de famille

Cible : 83 %

Résultat : 80,8 %

Consultations auprès d’un médecin spécialiste après référence

Cible : 81 %

Résultat : 70 %

*Pour la clientèle dans la salle d’attente et non en civière