SAUVAGEAU, Réjean



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 23 septembre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Réjean Sauvageau. Il était le fils de feu madame Simonne Rivard et de feu monsieur Georges Sauvageau. Il était le conjoint de madame Colette Bolduc. Il demeurait à Québec. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Kim et Roberto; la mère de ses enfants: Lysiane Prince; sa cousine: Anita Sauvageau (Jean-Claude Nadon); sa filleule: Audrey Prince; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bolduc; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s.au cimetière paroissial de Grondines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Tél. : 418-656-4999, Site : www.fondation-iucpq.org.