ALLARD, Judith Larouche



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 27 août 2021, l'âge de 82 ans, est décédée madame Judith Larouche, épouse de feu monsieur Jean-Louis Allard, fille de feu monsieur Léopold Larouche et de feu madame Corine Guillemette. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils: Luc (Marjolaine Larrivée) et Éric; ses petits-enfants: Audrey-Ann, Lénya (Thomas Ouellet), Bobby et William; ses soeurs: Valéda (feu Paulo Boulianne) et feu Claudette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Allard: Marc-André (Jeanne-D 'Arc Tanguay), Guy (feu Nicole Leclerc), feu Élianne (feu Guy Morisset), Claude (Françoise Belley), feu Denis, Doris (Jean Boulay), Catherine (Fernand Fillion), Raymond (Brigitte Caron) et Florian (Sylvie Cantin); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHSLD de Saint-Flavien pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer. https://alzheimer.ca/frLa famille vous accueillera auà compter de 13h.