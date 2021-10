BEAUDOIN, Gérard



À Coaticook, le 16 juillet 2021, est décédé monsieur Gérard Beaudoin, à l'âge de 87 ans. Il était l'époux de de feu Richere Foisy et le fils de feu Cyrille Beaudoin et de feu Rose-Emma Duchesneau. Il demeurait à Coaticook, auparavant à Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 14h.Les cendres seront, par la suite, déposées au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Nadia Leveille), Johanne (Clarence Currie) et feu Sylvie (Émile Sylvestre); ses petits-enfants: Brendon, Chelsea, Alexa, Nolan et Avril. Il était le frère de: Thérèse (Côme Roy), feu Lucie (feu Jean Morin), Joseph (feu France Cossette), feu Laval (Pauline Labrie), feu Claude (Madeleine Bernard), feu Cécile (feu Cliff Stobo), feu Jacqueline (Patrick Caron) et feu Paul-Eugène. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la résidence Bois-Castel et de la résidence Louis-Philippe Côté d'Armagh ainsi que le personnel du 1er étage des soins palliatifs du CSS Coaticook pour les très bons soins prodigués à monsieur Beaudoin.