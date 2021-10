MARTIN, RaymondÀ Québec, le 13 juillet 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Raymond Martin, époux de dame Claudette Hélie, fils de feu dame Gertrude Lévesque et de feu monsieur Georges Martin.La famille vous accueilleraOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Junior (Marie-Hélène Dassylva) et Emmanuel; ses petits-enfants : Miranda, Maxime et Tommy, ainsi que Jessy; ses frères et sœurs : Thérèse (feu Claude Quirion), feu Gilles (Nicole Miville Deschênes), Claude (Ghislaine Boivin) et Michèle; ses beaux-frères et belles-sœurs : Marielle (feu Raymond Chiquette), Gisèle (feu Fernand Boutin) et feu Raymonde (feu Bill Major). Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines, et de nombreux ami(e)s. M. Raymond Martin a donné son corps à la science (Université Laval). L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure.