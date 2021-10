PERRON, Rolande



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 23 septembre 2021, à l'âge de 75 ans est paisiblement décédée dame Rolande Perron. Elle était la fille de feu monsieur Henri Perron et de feu dame Germaine Tremblay. Elle demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis (es) au funérarium de lale dimanche 10 octobre 2021 de 19 h à 21 h et lundi jour des funérailles à compter de 12 h. Madame Perron laisse dans le deuil ses frères: Paul-Henri (Honorine Evidjo), Jacques (Gloria Jeudi), Michel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. Outre ses parents elle est allée rejoindre sa sœur Madeleine (Noël Lavoie). Un merci spécial est adressé au personnel de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, UHCD, pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l'Espoir, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la