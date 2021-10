GARNEAU, Jeannine



Au Centre d'hébergement Louis-Hébert, le 30 août 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Jeannine Garneau, conjointe de feu Jacques Giguère, fille de feu Zotique Garneau et feu Imelda Lepire. Elle demeurait à Québec.le samedi le 9 octobre 2021 de 12h à 13h30.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses soeurs: Liette (Cyrille Aubert) et feu Lucia (feu Raymond Lortie); son frère feu Gaston (feu Julienne Létourneau); ainsi que ses sept neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, dont ses compagnons et compagnes de la Caisse populaire de Notre-Dame des-Laurentides. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Louis-Hébert pour les bons soins prodigués.