WAGNER, Richard



Au centre d'hébergement le Faubourg de Québec, le 20 septembre 2021, à l'âge de 91 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Richard Wagner, époux de feu Cécile Côté. Fils de feu Lucien Wagner et de feu Lucienne Maheux, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Lucie Giroux) et Christine (Christian Truchon); ses petits-enfants: Simon Wagner (Katy Verner), Marie-Noëlle Truchon (Mathieu Tessier) et Émile Truchon; sa compagne des dernières années: Pierrette Thériault; sa fille: Nancy Bérubé et Stéphane Giroux et leurs enfants: Marianne Giroux et William Giroux; ses frères et sœurs: feu Roland (feu Alphéda Giguère), feu Raymond (feu Adrienne Giguère), feu Georgette (feu Robert Laflamme), feu Françoise (feu Fernand Boutet), feu André (Diane Langlois), Serge (Lise Gravel) et Mario (France Côté) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: feu Jean-Guy Côté, feu Louisette Côté (feu Gilles Lavoie), Claudette Baker (Bernard Baker), Jocelyne Côté et Michel Côté (Gisèle Linteau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 11h à 13h30.Les cendres de M. Wagner seront inhumées par la suite au cimetière de Stoneham. Ses enfants tiennent à remercier et gratifier tout le personnel soignant du Centre d'hébergement Le Faubourg et Pierrette, sa compagne des dernières années pour sa présence, sa chaleur et son amour. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Pour rendre hommage à M. Wagner, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com