GERMAIN, Catherine



Au CHUL de Québec, le 19 février 2020, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédée dame Catherine Germain, épouse de feu monsieur Charles Pagé, fille de feu monsieur Émile Germain et de feu dame Alice Martel. Elle était native de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et demeurait à Donnacona. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance en présence des cendres,de 9h à 10h45 à laLes cendres seront déposées au columbarium de la Coopérative funéraire de la Rive-Nord à Donnacona. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Germain laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Céline Lemaire), feu Louise (Josef Doerig) et Pierrette (Mathieu Dion); ses petits-enfants: Steve Arnold (Jocelyne Wilson), Mélanie Doerig (Andrew Ross), Chantal Doerig (Mike Williams), Geneviève Pagé (Jean-Claude Dubé) et Isabelle Pagé (Jean-Robert Néron); ses arrière-petits-enfants: Philippe Bérubé, Lauren Arnold, Justin Dubé, Laurent Dubé, Ryan Arnold, Melrose Néron, Michaela Ross, Lennox Néron, Emmett Williams et Olivia Williams; sa sœur: Sœur Sébastienne, sa belle-soeur de la famille Pagé: Lucette Godin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Château Bellevue ainsi que le personnel des soins palliatifs du CHUL de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, (CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél.: 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.